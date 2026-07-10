El BOE lo confirma: es festivo del 25 de julio y habrá puente en esta comunidad de España

Con el mes de julio ya en marcha, muchos trabajadores ya estarán disfrutando de sus vacaciones de verano, mientras otros seguro que miran el calendario con la idea de encontrar algún respiro antes de coger las suyas. Un festivo que permita descansar unos días más allá de los fines de semana. Y lo cierto es que así es: el BOE confirma festivo el 25 de julio y además, sí que habrá una comunidad en concreto que va a hacer puente.

El 25 de julio es el día de Santiago Apóstol, de modo que figura como festivo en algunas comunidades autónomas. Sin embargo, en 2026 cae en sábado, lo que reduce bastante sus posibilidades de convertirse en un puente. Es una circunstancia que cambia el panorama respecto a otros años en los que sí ha permitido alargar el descanso aunque sí que habrá una comunidad que pueda sumar días de fiesta ese fin de semana. En concreto, sólo dos comunidades han decidido mantener este festivo del 25 de julio, pero hay una tercera que realmente puede aprovechar el calendario para encadenar varios días de descanso. Por eso, conviene fijarse bien en cómo queda en cada territorio antes de hacer planes.

El 25 de julio será festivo en Galicia y País Vasco

El Día de Santiago Apóstol es uno de los festivos más tradicionales de España, aunque no tiene carácter obligatorio en todo el territorio. Esto significa que cada comunidad autónoma puede decidir si lo incluye o no en su calendario laboral. Y en 2026, sólo Galicia y el País Vasco han optado por mantenerlo como día no laborable.

En Galicia, además, la fecha tiene un valor añadido, ya que coincide con su Día Nacional. Es una jornada muy arraigada, con celebraciones que van más allá del ámbito religioso y que forman parte de su identidad cultural. En el País Vasco, por su parte, también se mantiene como festivo autonómico, aunque sin el componente simbólico que sí tiene en territorio gallego. El problema, sin embargo y en ambos casos, es que al caer en sábado, el festivo no genera ese descanso extra que muchos esperan. Es decir, no hay puente, no hay fin de semana largo y, en la práctica, apenas se nota en el calendario laboral de quienes ya libran ese día.

Cantabria sí podrá disfrutar de un puente en julio

Donde sí cambia la historia es en Cantabria. Allí, además del 25 de julio, el calendario incluye otra fecha clave: el 28 de julio, martes, cuando se celebra el Día de las Instituciones de Cantabria. Esta coincidencia abre la puerta a algo que en el resto del país no será posible y es un puente en pleno verano.

La clave está en el lunes 27 de julio. Aquellos trabajadores que puedan pedir ese día libre tendrán la opción de enlazar cuatro jornadas consecutivas de descanso. De sábado a martes, lo que se convierte en una oportunidad perfecta para una escapada o simplemente para desconectar sin necesidad de gastar demasiados días de vacaciones. Que pase algo así, y más en verano, es algo a valorar porque no se repite todos los años. De hecho, dependen completamente de cómo caigan las fechas en el calendario, algo que en 2026 ha terminado beneficiando claramente a Cantabria frente a otras comunidades donde el festivo queda diluido.

El origen del Día de Santiago Apóstol y su peso en España

El 25 de julio no es un día cualquiera. En muchas partes de España, y especialmente en Galicia, sigue teniendo un peso evidente más allá de lo que diga el calendario laboral. No es sólo un festivo sino que es una fecha muy ligada a la figura de Santiago Apóstol y a todo lo que representa ya que se tiene la creencia de que fue uno de los discípulos de Jesucristo y que llegó a predicar en la península ibérica antes de regresar a Jerusalén, donde fue ejecutado. Con el paso del tiempo, surgió la tradición de que sus restos terminaron en Galicia, un hecho que acabaría marcando para siempre la historia de la zona de Santiago de Compostela, y el Camino, que sigue moviendo a miles de personas cada año.

Otros festivos que quedan este año

El calendario de 2026 no sólo deja este caso de festivo en pleno verano, no podemos olvidar que el 15 de agosto, se celebra el día de la Asunción de la Virgen, pero también caerá en sábado, lo que repite la misma situación con un festivo sin impacto real en forma de descanso adicional para la mayoría de trabajadores.

La primera gran oportunidad de puente a nivel nacional no llegará hasta el 12 de octubre, cuando se celebra la Fiesta Nacional de España. En ese caso, sí habrá suerte, ya que cae en lunes, lo que permitirá un fin de semana largo en prácticamente todo el país o de hecho, para aquellos que ya suelen descansar sábado y domingo.