La increíble herencia de Rosario Porto: quién es su heredera y cuánto ha recibido

El caso de Asunta Basterra ha vuelto a captar la atención del público con el estreno del documental ‘El Caso Asunta’ en Netflix. Esta serie, protagonizada por Candela Peña, resucita uno de los crímenes más impactantes y conmovedores de la última década en España, que involucró a la madre adoptiva, Rosario Porto, y su exmarido, Alfonso Basterra. Ambos fueron condenados a 18 años de prisión por el asesinato de la joven de 12 años. Este diario ha podido saber que Rosario pertenecía a una de las familias más importantes de Galicia. No tuvo hermanos y sus padres ya no viven, entonces ¿qué ha pasado con la herencia?

Hay que empezar desde el principio. El triste suceso comenzó el 21 de septiembre de 2013, cuando Rosario y Alfonso reportaron la desaparición de Asunta. Las cámaras de seguridad captaron imágenes de la niña yendo al apartamento de su padre y luego regresando al de su madre poco antes de desaparecer, evidenciando la situación de separación entre ambos padres. Al día siguiente, el cuerpo sin vida de Asunta fue encontrado a solo 5 kilómetros de la casa de campo de Rosario. Esta mansión está valorada en más de medio millón de euros, pero todavía no se ha encontrado a ningún comprador debido a todo lo que pasó.

Según los informes de las autoridades, fue en dicho inmueble donde Rosario Porto acabó con la vida de su hija adoptiva. La serie de Netflix pone de manifiesto las dos teorías de los investigadores: cabe la posibilidad de que Rosario matase a la joven asfixiándola con una almohada, pero tampoco se descarta que Alfonso Basterra tomase parte activa en este terrible suceso. Porto se quitó la vida en la cárcel, así que hay ciertos misterios que nunca podrán resolverse. Lo que sí sabemos es qué ha pasado con su dinero, un patrimonio valorado en tres millones de euros.

La herencia de Rosario Porto

Uno de los aspectos destacados del caso es la revelación de la herencia de Rosario Porto. Su fortuna incluye cuatro viviendas, joyas y obras de arte. Esta riqueza pasó a manos de su amiga Teresa, conocida como ‘La Nena’, después de su suicidio en prisión. El hecho de que la herencia fuera transferida a ‘La Nena’ ha generado controversia y ha sido objeto de debate público en relación con el caso. Rosario intentó que su dinero fuera a parar a sus abogados, pero estos renunciaron por motivos éticos.

‘El Caso Asunta’ ha puesto encima de la mesa una teoría que deja en una situación muy delicada a Alfonso Basterra. Fuentes cercanas a la investigación no descartan que Alfonso tuviera cierta obsesión con Rosario debido a su dinero. Cabe la posibilidad de que Basterra, quien se dedicaba al periodismo, quisiera ayudar a su exmujer para estar cerca de ella y no perder el ritmo de vida que llevaba.

Rosario tenía cuatro propiedades importantes: su casa habitual en el Ensanche de Compostela, un chalet en Santiago de Compostela (donde asesinó a Asunta) y otros dos pisos heredados de sus padres. Eso si contar su colección de joyas ni las obras de arte que guardaba en su vivienda, un conjunto valorado en medio millón de euros.

¿Qué quería hacer Rosario con su dinero?

La madre adoptiva de Asunta Basterra dejó una última petición en su testamento. Solicitó a sus herederos que destinaran una parte del dinero recibido a la donación de tres organizaciones benéficas importantes. Estas organizaciones fueron Amnistía Internacional, SOS Presos de Galicia y Human Rights Watch.

Amnistía Internacional es una organización mundial dedicada a la protección y promoción de los derechos humanos en todo el mundo. SOS Presos de Galicia es una organización que brinda apoyo y asistencia a personas encarceladas y sus familias en la región de Galicia, España. Human Rights Watch es una organización internacional que se dedica a investigar y abordar violaciones de derechos humanos en todo el mundo.

La otra petición de Rosario Porto

Rosario Porto mantuvo hasta el final de sus días que ella no había acabado con la vida de su hija Asunta. El juez no confió en su versión de los hechos y le condenó a 18 años de cárcel. Antes de entrar a prisión mantuvo una conversación con su abogado y le pidió que todos los años publicase una esquela en honor a Asunta.

José Luis Gutiérrez Aranguren, el letrado que se encargó de representar legalmente a Rosario durante este proceso, ha roto su silencio en el programa ‘Vamos a Ver’ y ha dado unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie. «Yo comparto que el verdadero asesino de Asunta sigue en libertad, no sería la primera vez que condenan a dos inocentes. Mantengo que nunca vi a la persona que trascendió a la opinión pública y no hay ni una sola prueba de cargo, es cierto que la prueba inicial es suficiente para una condena», ha comentado.

«Creo que se especuló con mucha inteligencia respecto a si los acuerdos eran los mismos o no, si la tierra de las pistas era la de las alfombrillas del coche de Rosario, hay muchas especulaciones. Me vi la serie y desde el punto de vista técnico y de reparto es una serie muy buena, discrepo de algunos aspectos, alguno incluso me molestó», insiste. Sin embargo, no ha querido dar explicaciones sobre la herencia de su cliente.