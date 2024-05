El juez del ‘caso Asunta’ contra la serie de Netflix: «Vi un capítulo y no voy a seguir»

El caso Asunta se ha convertido en todo un fenómeno en Netflix. La miniserie que recrea la investigación sobre el asesinato de la niña Asunta Basterra es lo más visto de la plataforma y ha encandilado a la crítica. Pero hay personas a las que la ficción les ha molestado ya que son protagonistas de la misma. José Antonio Vázquez Taín, el verdadero juez instructor del Caso Asunta (en la serie le cambian el nombre), apareció el viernes 3 de mayo en el programa de Telecinco Vamos a ver para aclarar que: «Solo he visto un capítulo y no voy a volver a verla».

Según el gallego (que en la serie es retratado como un personaje prepotente con ansias de notoriedad y obsesionado con juzgar a los padres de la víctima, Rosario Porto y Alfonso Basterra), con esta producción «hemos perdido la oportunidad de darle un pequeño cariño a la niña, a la víctima». También ha hablado para Vamos a ver, José Luis Gutiérrez Aranguren, exabogado de Rosario Porto. Según el letrado, aunque la ficción de Bambú le parece «muy buena desde el punto de vista visual» e interpretativo aseguró que: «Discrepo de algunos aspectos, alguno incluso me molestó».

El juez Taín no quiere seguir viéndola

El caso Asunta narra el asesinato en 2013 de la pequeña Asunta en Santiago de Compostela. La ficción, todo un éxito en Netflix, cuenta con Candela Peña y Tristán Ulloa interpretando a los padres de la niña, Alfonso Basterra -condenado a dieciocho años de prisión-, y Rosario Porto, que se suicidó en la cárcel de Brieva en 2020 después de haber sido sentenciada a la misma pena.

Una de las claves de esta miniserie de 6 capítulos es el magistrado Malvar (interpretado por Javier Gutiérrez), un personaje ficticio que hace referencia a la figura de José Antonio Vázquez Taín, el verdadero juez instructor del Caso Asunta. Taín apareció el viernes 3 de mayo en el programa Vamos a ver de Telecinco para hablar de la serie y de cómo le han retratado. Sin embargo, el gallego aseguró que:»Javier es muy buen actor y lo ha hecho de la mejor manera para intentar representarme, pero solo he visto un capítulo y no voy a volver a verla».

¿Por qué? Según el juez, la razón es muy simple: «Hemos perdido la oportunidad de darle un pequeño cariño a la niña, a la víctima. Era el momento perfecto para hacer un drama y ver cómo una persona humana, por esa falta de empatía, puede hacer que se destruya una vida y un futuro. Me da mucha pena por eso (…) Me da pena porque no es justo. Era una niña muy especial y maravillosa. Era el momento… Mi espejo en la serie me da igual: Me preocupa lo que afecta a la justicia y que se pueda ver si manipula las pruebas. Yo no juzgué a esas personas, sino un jurado y lo han determinado por unanimidad»

Lo que al abogado de Rosario Porto no le gustó de ‘El caso Asunta’

José Luis Gutiérrez Aranguren, exabogado de Rosario Porto, también compareció en el directo de Vamos a ver para explicar lo que opina de la serie: «Creo que se especuló con mucha inteligencia respecto a si los acuerdos eran los mismos o no, si la tierra de las pistas era la de las alfombrillas del coche de Rosario, hay muchas especulaciones. Me vi la serie y desde el punto de vista técnico y de reparto es una serie muy buena, discrepo de algunos aspectos, alguno incluso me molestó», aseguró el letrado en directo.

En concreto, Gutiérrez Aranguren hizo referencia a cómo se representa a él mismo en la serie y a su colega, a Belén Hospido, quien era la abogada de Alfonso Basterra, y con quien hizo una defensa conjunta. «Se hace una referencia explícita a que está basado en un caso real, nombrando a Rosario, Alfonso y a Asunta, en cambio a nosotros se nos disfraza. A mí se me hace aparecer como alguien que va con una encomienda de superioridad a ver a Belén Hospido y la convenzo para digamos que… saltar a la fama con este juicio, me parece una puesta en escena machista, ella estaba primero en el caso».

«El asesino sigue en libertad»

El abogado también habló del crimen, diez años después del juicio y dijo cosas muy interesantes: «Mantengo que, al margen de la discusión jurídica, un juicio es una puesta en escena. Esto fue un asunto demasiado tirante por la carga mediática desde la misma aparición hasta todavía hoy, creo que tanto juez y abogado en una instrucción cada uno busca algo distinto», explicó José Luis.

«Ella me pidió que no me olvidara de poner las esquelas en los aniversarios del fallecimiento. Me encontré con una persona que estaba aislada, todas las personas se apartaron de ella, familia incluida y yo me vi un poco en el papel de confidente y amigo, dentro de unos límites. Me dijo que quería descansar con su hija, no sé si era una premonición del suicidio, pero las cenizas me pidió que estuvieran en el mismo lugar. Yo me limité a cumplir su deseo», confesó el letrado. Eso sí, lo más impactante de la entrevista llegó cuando Gutiérrez Aranguren dijo: «Yo comparto que el verdadero asesino de Asunta sigue en libertad, no sería la primera vez que condenan a dos inocentes. Mantengo que nunca vi a la persona que trascendió a la opinión pública y no hay ni una sola prueba de cargo, es cierto que la prueba inicial es suficiente para una condena».