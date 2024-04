Candela Peña se ha convertido en una de las actrices que más está dando de qué hablar. Y todo desde que el pasado viernes 26 de abril se estrenó El Caso Asunta en Netflix. En este proyecto, la actriz se ha metido en la piel de Rosario Porto, la madre de Asunta Basterra, la niña que fue asesinada en Galicia en el año 2013.

Debemos recordar que esta historia, a pesar del tiempo, sigue dando de qué hablar. Al fin y al cabo, el proceso legal fue tremendamente duro en muchos sentidos. Eso sí, éste acabó con los padres de la niña entre rejas tras ser condenados a 18 años de cárcel. Ninguno de los dos confirmó haber cometido ese crimen pero, aun así, Alfonso Basterra sigue cumpliendo condena, mientras que Rosario Porto se quitó la vida en 2020.

«Éramos una familia normal». Candela Peña es Rosario Porto y Tristán Ulloa es Alfonso Basterra en #ElCasoAsunta, la miniserie basada en hechos reales. El 26 de abril, solo en Netflix. pic.twitter.com/PhB0fcBB6G — Netflix España (@NetflixES) March 26, 2024

Por lo tanto, es evidente que interpretar un papel así no ha sido nada fácil. Algo que la propia Candela Peña ha dejado claro durante la promoción de El Caso Asunta. Es más, ha asegurado que meterse en la piel de Rosario Porto ha sido, de lejos, uno de los retos más complicados de su trayectoria profesional.

Entre otras cuestiones, porque se trataba de una mujer repleta de contradicciones pero, sobre todo, muchos matices. Pero, como suele ocurrir, todo esfuerzo ha merecido la pena puesto que este proyecto se ha situado como uno de los más vistos de la reconocida plataforma de streaming. ¡Es un hecho que todo el mundo está hablando de ella!

Candela Peña desvela la anécdota más impactante del rodaje: «Me mira y se desmaya»

La actriz ha concedido numerosas entrevistas. Entre ellas, a Vicky Martín Berrocal para su podcast. Es a la reconocida diseñadora a quien ha contado una de las anécdotas más impactantes que tuvo lugar durante el rodaje de El Caso Asunta: «El primer día me ponen la peluca y empecé a vomitar como si no hubiera un mañana». Al ver que no mejoraban, el equipo optó por llamar a los servicios sanitarios.

«Bajé y había una ambulancia. Entro en la ambulancia y la médica se desmaya. Me mira y se desmaya», continuó explicando la reconocida actriz. Acto seguido, explicó por qué había ocurrido algo así: la doctora había estudiado con Rosario Porto en el colegio. Al ver a Candela Peña caracterizada como la madre de Asunta le dio tal impresión que acabó desmayada. Sobre todo teniendo en cuenta que Rosario se quitó la vida en 2020.

«Esa mujer me vio aparecer allí con la carita un poquito a cuadros y dijo ‘¿pero esto cómo va a ser?’. Y le dio una bajona. Dije: ‘Vamos bien, porque si esta mujer que ha ido al cole con ella se lo ha comido con patatas…’. Entonces ya me vi preparada para empezar la serie y de ahí a cinco meses de rodaje», expresó.