Candela Peña en ‘El caso Asunta’: ¿Parodia o gran interpretación?

Netflix ya ha publicado el primer trailer de una de las series más esperadas de la temporada: El caso Asunta. Candela Peña se pone en la piel de Rosario Porto y con poco que se ha visto ya, hay cierto debate en redes sociales: ¿Lo hace bien la actriz? ¿Su acento gallego es exagerado? ¿Hace una parodia o hablamos de una gran interpretación? Aunque es pronto para hacer juicios, cualquiera que conozca al personaje real podrá decir que la protagonista de películas como La boda de Rosa hace un trabajo soberbio. Por lo demás, la serie, producida por Bambú- que ya se encargó, hace años, de hacer un documental también para Netflix sobre el caso- parece más que apetecible. La plataforma de streaming vuelve así al true crime ficcionado después del éxito de El cuerpo en llamas. El caso asunta, sin duda, va a dar mucho de qué hablar.

Netflix ha desvelado hoy el tráiler de El caso Asunta, cuyo estreno llegará el próximo 26 de abril. Esta miniserie de seis episodios está protagonizada por Candela Peña (La boda de Rosa, Hierro), Tristán Ulloa (La chica de nieve, BERLÍN), Javier Gutiérrez (Hogar, Bajo Cero), María León (El hijo zurdo, Cerrar los ojos) y Carlos Blanco (La Unidad, Rapa) entre otros. El caso Asunta ha sido creada por Ramón Campos, Gema R. Neira, Jon de la Cuesta y David Orea, producida por Bambú Producciones y dirigida por Carlos Sedes y Jacobo Martínez.

¿De qué trata?

El 21 de septiembre de 2013 Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija Asunta, cuyo cuerpo es encontrado horas después junto a una carretera a las afueras de Santiago de Compostela. La investigación policial pronto desvela indicios que apuntan a Rosario y Alfonso como posibles autores del crimen. La noticia conmociona a toda la ciudad e incluso al país. ¿Qué puede llevar a unos padres a acabar con la vida de su hija? ¿Qué se esconde detrás de esa fachada de familia perfecta?

Un tráiler a la altura

“Mi madre me enseñó que todas las cosas que no se dicen y no se cuentan no suceden”, dice una compungida Candela Peña convertida en Rosario Porto nada más arrancar el tráiler de El caso Asunta. Aquí ya se ve cómo la actriz se ha mimetizado con su personaje. No sólo hay un gran trabajo de peluquería, maquillaje y vestuario, se nota que ella parece haber estudiado cada microgesto de Porto y, por supuesto, ha hecho un esfuerzo con el acento gallego. Esto es algo que se ve mejor en otras escenas del tráiler. Y es verdad que puede resultar chocante y que hay frases que dice de manera casi ridícula pero si se recuerda a Rosario Porto y cualquier aparición suya, vemos que el parecido es impresionante. No, Candela Peña no hace una parodia a lo Homozapping, es Rosario Porto, al menos por los dos minutos que nos ha mostrado Netflix.

El resto del trailer nos hace entender que la historia va a estar basada, principalmente, desde el punto de vista de la investigación policial, mostrando sólo aquello que se probó en el juicio. También destacar que promete mucho la interpretación de Tristán Ulloa como Alfonso Basterra.

Como ya se ha mencionado, Bambú es la encargada de producir esta miniserie y su creador, Ramón Campos, es uno de los mayores expertos en este caso. Ya lo demostró en 2017 cuando produjo El caso Asunta: Operación Nenúfar, una serie documental muy bien hecha en la que aparecían conversaciones telefónicas entre el propio Campos y una Rosario Porto encarcelada.

Acerca de Bambú Producciones

Bambú Producciones es una productora liderada por el guionista y productor Ramón Campos. Desde su nacimiento en 2008 Bambú se ha posicionado en mercados internacionales como una productora europea de referencia gracias a títulos como Gran Hotel, Velvet, Fariña, Las Chicas del cable o Nacho. Además de series de televisión, Bambú también produce documentales (El caso Alcasser, El caso Asunta, 800 metros) y cine (Malasaña 32, Un Año Una Noche).