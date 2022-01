La semana empezaba con la baja de David Broncano como presentador de ‘La Resistencia’ esta semana tras dar positivo en COVID-19 antes de empezar la grabación del lunes. Le sustituyó Grison esa misma noche, Jorge Ponce la del martes y la de miércoles Candela Peña. «Tengo la boca como una alpargatita», confesaba nada más empezar la actriz.

Era su primera vez dirigiendo un programa y, además, era mucha responsabilidad hacerlo con el programa tan exitoso de Movistar+ cuando ella no es «ni presentadora ni cómica». En cuanto le preguntó a Ricardo Castella si todo iba bien, el programa empezó a fluir solo y una vez más demostró su talento y de lo que es capaz.

Este momento es la hostia. Dos tótems de la interpretación y del programa siendo súper amigas. Un reflejo de lo que son las tripas de La Resistencia y de lo que pasa fuera del escenario. Da gusto trabajar con peña tan genial. Perdonad que me ponga tonto, pero es que es así 🙂

La noche elegida para ella contaba con la presencia de Ingrid García-Jonsson, actriz y también colaboradora del late night. Para Peña no fue nada difícil, ya que mantienen una buena amistad y esta acudía a pedirle consejo sobre cómo realizar un casting. La catalana le confesó que una vez se presentó a una prueba de una película bélica donde su papel era ser soldado. La de Suecia le dijo que estaba tan motivada que había hecho un powerpoint. «Un ‘power point’ no sé lo que es, pero me parece un sueño», fueron las palabras de Candela. Esa noche la sección de Ingrid constó de explicar ese archivo al público.

Llegaba el momento de dar paso a los invitados y le tocó entrevistar a Angelus Apatrida, un grupo de trash metal que cuenta con más de 22 años de carrera. Castella vaciló con que la sustituta de Broncano no conocía quiénes eran dichos invitados, a lo que ella respondió que siendo él el directo no le había comentado nada. “¿Qué es el thrash metal para una paleta como yo?”, preguntó la de Barcelona. “Es un género dentro del heavy metal más heavy todavía”, contestaron los miembros del grupo.

Poco a poco se fueron entendiendo y Candela Peña no se pudo resistir a hacer una pregunta que mucha gente se hace sobre los heavies: «¿Y por qué lleváis el pelo largo todos? ¿Y si eres heavy y te quedas calvo qué haces?”. Acabaron el programa simulando un anuncio de champús para dicho estilo y junto a Ponce y García-Jonsson agitaron sus melenas para dar por finalizado otro capítulo de la temporada.

Este jueves 27 de enero se graba el último programa de la semana, ya que ‘La Resistencia’ solo se emite de lunes a jueves. Muchos son los que desean que Roberto Leal se suba al escenario del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid para suplir a Broncano. No obstante, hasta la hora del comienzo, 23:30, no sabremos con certeza quien será el encargado de relevar este puesto por cuarta vez.