Los expertos en biología, tajantes: «Antes eran una especie protegida, hoy son una plaga que combatimos con anticonceptivos»

El mundo animal es impredecible, y una especie integrada durante décadas en su ecosistema puede terminar convirtiéndose en un problema que ninguna medida logra resolver fácilmente, como ocurre con el jabalí en España.

La presencia de este animal en parques nacionales como Doñana se consideraba un logro de conservación. Hoy su población ha cuadruplicado en dos décadas, sus incursiones en zonas urbanas son habituales y los accidentes de tráfico que provoca generan pérdidas de más de 100 millones de euros al año.

La propuesta para hacer frente al problema no llega ya sólo desde los cotos de caza, sino desde los laboratorios, con anticonceptivos para frenar su reproducción.

Por qué los expertos defienden los anticonceptivos para frenar la plaga de jabalíes en España

La propuesta de los anticonceptivos para hacer frente a este problema parte de una razón muy concreta: la caza intensiva genera lo que los biólogos llaman efecto rebote. Cuando muere la hembra alfa de una piara, el resto de las hembras entra en celo simultáneamente y a edades más tempranas, lo que dispara la natalidad en lugar de reducirla.

Los anticonceptivos atacan el problema desde la raíz biológica, mantienen viva a la hembra pero la hacen estéril, conservan el orden social de la piara y frenan la reproducción sin provocar ese rebote.

La Universidad Autónoma de Barcelona lidera en España los proyectos con la vacuna GonaCon, que induce la creación de anticuerpos que bloquean las hormonas reproductivas. En las pruebas realizadas en Cataluña la eficacia en hembras ha alcanzado el 100%, y cuando se administra antes de la pubertad puede ser casi permanente.

A ello se añade que reduce la agresividad de los machos y sus desplazamientos, lo que disminuye los accidentes de tráfico en las carreteras cercanas a zonas de monte.

El principal obstáculo sigue siendo la logística. Administrar la vacuna requiere capturar individualmente a cada animal, un proceso costoso y difícil de escalar. Los investigadores trabajan en versiones orales que puedan distribuirse mediante cebaderos específicos, aunque el riesgo de que otras especies accedan al cebo complica su desarrollo.

Según recoge La Vanguardia en una entrevista con Giovanna Massei, directora de la sección europea del Botsiber Institute for Wildlife Fertility Control, «hay demasiados animales y eso genera conflicto» y la solución pasa por «métodos de control que cuenten con apoyo público, y eso significa métodos no letales.»

En el Simposio Internacional sobre Jabalíes celebrado en Seva en 2022, con 225 participantes de 25 países, los expertos coincidieron en que la caza por sí sola no es suficiente para frenar el crecimiento de la especie. La discusión ya no gira en torno a si los anticonceptivos son necesarios, sino en cómo hacerlos viables a gran escala.

Cómo el jabalí pasó de especie protegida a la especie más conflictiva de España

El jabalí no tiene depredadores naturales suficientes en la mayor parte del territorio español. La desaparición del lobo en amplias zonas del país y la abundancia de cultivos de maíz, viñedos y tubérculos han creado las condiciones perfectas para su expansión.

Una piara puede arrasar en una sola noche hectáreas enteras de cultivo, no solo consumiendo el fruto sino levantando el suelo con el hocico y destruyendo los sistemas de riego.

El impacto va más allá de la agricultura. Los jabalíes son reservorios de la Peste Porcina Africana, cuya aparición en Cataluña ha acelerado las medidas de control drásticas en los últimos meses. También transmiten tuberculosis y triquinosis.

En zonas periurbanas, los conflictos de estos animales con los vecinos se multiplican, pues atacan a mascotas, revuelven contenedores y, cuando una hembra siente sus crías amenazadas, puede embestir a personas con consecuencias graves.