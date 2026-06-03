Meliá sigue la estela de Iberostar y deja de operar 15 hoteles en Cuba tras el ultimátum de EEUU

Meliá Hotels International, a través de su filial portuguesa Ilha Bela, ha decidido concluir de manera inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización, así como la cesión de uso de sus marcas hoteleras en Cuba, afectando a 15 hoteles, dentro de un contexto geopolítico marcado por el ultimátum de Estados Unidos hasta el 5 de junio para sancionar a empresas extranjeras que operan en la isla en relación con Gaeasa, conglomerado militar estatal.

Tal y como ha notificado a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), esta decisión, ya avanzada el pasado 26 de mayo a la propiedad de estos hoteles y que les ha sido confirmada en el día de hoy, responde y es consecuencia de una combinación de circunstancias sobrevenidas ajenas a la capacidad de gestión o actuación de Ilha Bela.

En concreto, los hoteles afectados son los siguientes: Gran Hotel Bristol Habana Vieja Member of The Meliá Collection, Innside Catedral Habana, Meliá Buena Vista, Meliá Cayo Santa María, Meliá Jardines del Rey, Meliá Las Dunas, Meliá Península Varadero, Paradisus Los Cayos, Paradisus Princesa Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Varadero, Sol Caribe Beach, Sol Cayo Santa María, Sol Río de Luna y Mares y Sol Varadero Beach.

Desde la cadena hotelera mallorquina han subrayado que el impacto de esta decisión es «limitado», ya que la gran mayoría de los hoteles se encuentran actualmente cerrados y carentes de actividad como consecuencia de los problemas energéticos y de caída de la demanda que viene sufriendo la República de Cuba.

No obstante, Ilha Bela está activando y llevando a cabo planes específicos para acometer una desafiliación ordenada de estos hoteles. Igualmente, se están implementando los oportunos protocolos para informar de manera transparente a proveedores y clientes, según ha avanzado Meliá.

Otra hotelera española, en este caso Iberostar Hotels & Resorts, también ha abandonado la isla, dejando de operar un total de 12 hoteles, al desvincularse de la cadena Gaviota.

Iberostar Cuba Hotels & Resorts también ha puesto fin a su relación comercial con Gaviota, la principal cadena hotelera de Cuba y perteneciente al Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), una corporación controlada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. La decisión se produce en un contexto marcado por el endurecimiento de las restricciones impuestas por Estados Unidos a las entidades vinculadas al estamento militar cubano.

La medida, que entró en vigor este 1 de junio de 2026, supone la salida de Iberostar de la gestión y comercialización de doce hoteles en Cuba que hasta ahora operaban bajo su marca en diferentes destinos turísticos de la isla. El anuncio fue comunicado a través del touroperador argentino Sudameria y responde a un proceso de adecuación a las nuevas exigencias regulatorias internacionales.