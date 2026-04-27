Griezmann recuerda el penalti fallado ante el Madrid en 2016: «Ganar la Champions cicatrizaría esa herida»

Antoine Griezmann se siente motivado para ganar la primera Champions de la historia del Atlético. A horas de jugar la ida de las semifinales ante el Arsenal, en su último partido en el Metropolitano en Europa, el francés analizó lo glorioso que sería cerrar su etapa en el club levantando la Orejona. Una gesta que, para él, sería la forma de olvidar los trágicos recuerdos de las finales perdidas contra el Real Madrid, especialmente en 2016.

Fue una de las veces, junto con la de Lisboa en 2014, de ganar la Copa de Europa. En Milán perdió el Atlético en la tanda de penaltis, y a Griezmann aún le duele diez años más tarde la duda de qué hubiera pasado si hubiese marcado su penalti en el minuto 48. «No es algo en lo que piense todos los días, pero cada vez que hablamos de la Champions con amigos o compañeros de equipo, siempre sale a relucir ese momento, el de 2016, el penalti…», recordó.

Un penalti que lanzó por encima del larguero ante Keylor Navas cuando el Real Madrid vencía 1-0 gracias al gol de Sergio Ramos. Carrasco empató más tarde, pero no fue suficiente para dar el empujón para ganar aquella Champions. Ahora, a las puertas de otra final, Griezmann no ha perdido la ilusión: «Cicatrizaría una herida muy profunda. La única forma de superarlo sería ganarla este año», confesó.

Una trayectoria en Europa que ha compartido con Simeone, el hombre que le dio toda la confianza hasta convertirse en leyenda del Atlético: «Creo que, en definitiva, él me lo ha dado todo y yo se lo he dado todo a él. Disfruto y he disfrutado teniéndolo a mi lado. Sé que, más allá de mi carrera, tendré en él a un amigo, a un antiguo entrenador, y que siempre estaremos muy unidos», dijo.

En lo que va de temporada, Griezmann suma 14 goles y cinco asistencias, aunque él prefiere dar pases de gol antes que marcarlos: «Creo que prefiero dar una buena asistencia antes que quedarme solo ante el portero. Soy más bien un jugador de un toque o dos toques, no muy llamativo, pero intento crear espacios para mis compañeros y sorprender al rival. Eso es lo que ocurrió contra el Tottenham», concluyó.