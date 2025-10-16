El PP al diputado de Compromís con la flotilla: «Usted cobra de aquí, aunque los selfies se los haga allí»

Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca del Gobierno valenciano, ha puesto en evidencia en el Pleno que se celebra en las Cortes Valencianas la situación de las últimas semanas del diputado de Compromís en la Cámara, Juan Bordera. Fue el citado Juan Bordera uno de los integrantes de la flotilla de Gaza. Y, mientras estaba en esa flotilla, Bordera se ausentó de la Cámara, pero no renunció a su sueldo como parlamentario. «Celebro y me alegro de que usted esté aquí. Porque cobra el sueldo de aquí, aunque se haga los selfies allí», le ha manifestado Miguel Barrachina a Juan Bordera en el transcurso de una respuesta parlamentaria a una pregunta efectuada por el citado diputado de Compromís. Además, Barrachina ha preguntado a Juan Bordera: «¿Cuál es su situación judicial? Si es verdad, o ya no, que la Fiscalía, que depende de quien depende, le pide 18 meses de cárcel por asaltar el Congreso».

Las palabras de Barrachina a Juan Bordera se han producido 24 horas después de que al inicio de este mismo Pleno en las Cortes Valencianas, el diputado popular, Manuel Pérez Fenoll, se dirigiera desde su escaño al que ocupa el diputado de Compromís. Y le dijera: «¡Qué gordito has vuelto de Auschwitz!», en clara referencia un comentario efectuado por el propio Juan Bordera este 7 de octubre, cuando equiparó las condiciones en las que estuvieron los miembros de la flota de Gaza con las que sufrieron los prisioneros de Auschwitz, el complejo de campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi, en el que murieron más de un millón de personas, en su mayoría judíos.

Miguel Barrachina se ha referido también a la pregunta efectuada por el diputado de Compromís en torno a la DANA, con una crítica muy directa, también, hacia Pedro Sánchez, a quien ha reprochado indirectamente que estuviera fuera de España el día de la DANA. Mientras que el Gobierno valenciano sí estaba sobre el terreno y trabajando en los avisos y las alarmas: «Le diré, señor Bordera, que efectivamente, los avisos y las alarmas los dieron quienes estaban aquí, 26 llamadas en una tarde. Y no quién estaba en la India, Colombia y Bruselas: los tres responsables de avisar: Pedro Sánchez, Hugo Morán y Teresa Ribera. Ninguno en España»