Tom Brady y Gisele Bundchen se divorciaron en octubre del año 2022 después de 13 años de relación. La leyenda de la NFL confirmó la separación de común acuerdo con la modelo brasileña en un emotivo comunicado publicado en las redes sociales. Ahora, la influencer tiene una nueva ilusión en lo que se refiere al amor, y se trata de otro deportista.

Concretamente, Joaquim Valente es instructor de jiu-jitsu y ambos se sienten más en sintonía que nunca. Entre viajes, entrenamientos y tiempo de calidad en familia la relación parece ir viento en popa. Recientemente, fueron pillados durante el día de San Valentín por las calles de Miami sin reparo en ocultar su amor, incluso se animaron a besarse. Los allegados de la pareja aseguran que «están profundamente enamorados» y que les cuesta mantenerse alejados.

Al parecer, el entrenador de jiu-jitsu mantiene una relación muy cercana también con los hijos de la artista e incluso compartieron juntos múltiples viajes a Costa Rica y a Brasil. Lo cierto es que el romance entre ambos parece afianzarse cada vez más, aunque hace unos meses la modelo no quisiera confirmar oficialmente su noviazgo.

«Él es un maestro para mí y, lo más importante, es una persona a la que admiro y en la que confío. Valoro mucho tenerlo y tener a mis hijos cerca de su energía positiva. Agradezco conocer a todos [los hermanos Valente], porque no sólo me han ayudado a mí y a mis hijos, sino que se convirtieron en grandes amigos, y Joaquim especialmente», dijo en Vanity Fair sin confirmar que eran pareja.

Gisele Bundchen is seen passionately kissing kid’s jiu-jitsu trainer, Joaquim Valente for the FIRST TIME as pair enjoy a romantic Valentine’s Day date in Miami – months after supermodel vehemently denied they were dating

