Trump se echa un bailecito nada más llegar a Malasia, en plena alfombra roja

Como en le mejores tiempos de Carlos de Inglaterra, que bailaba en cada viaje que hacía a países de la Commonwealth, el presidente de EEUU, Donald Trump, se echó su típico baile nada más llegar a Kuala Lumpur (Malasia), en plena alfombra roja del aeropuerto.

Trump se lanzó a un animado baile secundando a una comitiva que le daba la bienvenida en la capital de Malasia con otra danza, en su llegada a la cumbre de líderes del Sudeste Asiático.

Trump se arrancó a bailar frente a la delegación malasia, que vestía trajes tradicionales del país, de mayoría musulmana. Trump les acompañó con su icónica danza, levantando los brazos y moviendo las caderas durante unos segundos. A su lado, el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim.

En su recorrido por la alfombra roja desplegada en la pista de aterrizaje, Trump iba charlando con Anwar, mientras decenas de personas le saludaban a los lados ondeando pequeñas banderas de Estados Unidos y de Malasia.

Donald Trump ha anunciado que «inmediatamente» después de su aterrizaje tendrá lugar la firma del acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya, alcanzado a finales de julio.

«Me dirijo a Malasia, donde firmaré el gran Acuerdo de Paz que negocié con orgullo entre Camboya y Tailandia (…) Para que todos puedan asistir a este importante evento, firmaremos el Acuerdo de Paz inmediatamente después de nuestra llegada», dijo el mandatario en una breve publicación en su red social, Truth Social, en el que no revelaba más detalles sobre el acto en cuestión.

El magnate norteamericano ha aprovechado el mismo mensaje para transmitir sus condolencias al «al gran pueblo tailandés» por el reciente fallecimiento de la reina madre Sirikit de Tailandia, madre del actual monarca, Maha Vajiralongkorn, a la edad de 93 años tras un largo período complicaciones en su salud. «Envío mis condolencias. Veré a su maravilloso Primer Ministro al aterrizar», ha agregado.