Asesinan a tiros a Fede Dorcaz, el artista que creó la canción del Chiringuito de Jugones

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló en un comunicado que el homicidio se investiga como «un ataque directo», ocurrido el jueves en la lateral de la avenida Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo.

La SSC precisó que se están realizando análisis de las cámaras de vigilancia en la zona para identificar a los responsables del ataque. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores viajaban a bordo de dos motocicletas y persiguieron a la víctima que intentó huir del ataque.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó de la apertura de una carpeta de investigación por homicidio doloso con arma de fuego, cometido en contra de Federico Docazberro, nombre real del artista, de 29 años. Versiones apuntan a que se trató de un intento de asalto al que el modelo se resistió, lo cual no ha sido corroborado por las autoridades mexicanas.

Según contó el propio modelo argentino durante su presentación en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, llegó a México hace dos años en busca de oportunidades profesionales. «Vine hace dos años a México a crecer con mi carrera. Estoy feliz en este país(…) gracias por la oportunidad, mi primer ‘reality (show)’», expresó el argentino.

Fede Dorcaz, historia de El Chiringuito de Jugones

Fede Forzcaz fue durante muchos años la voz de El Chiringuito de Jugones. En 2018 compuso que durante muchos años hacía la sintonía que sonaba cada vez que empezaba el programa presentado por Josep Pedrerol. De hecho, la cadena le hizo un homenaje el pasado domingo escuchándose su tema ‘Un pedacito’ junto con un mensaje: «Su música nos animó varias noches. Descansa en paz», escribieron en su perfil de Twitter.

Los padres del joven artista están en México gestionando la documentación para repatriar su cuerpo a Mallorca, lugar donde residen actualmente. En los últimos días, participaron sus vecinos y amigos, recaudaron una colecta de dinero para poder hacerlo realidad. Se espera que, una vez conseguido, realicen varios homenajes y actos para despedirse de un artista que caló en la televisión española.