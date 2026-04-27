Colas en tiendas físicas y online: se empiezan a agotar las zapatillas Adidas con las que se corrió el maratón en menos de 2 horas

Las colas, tanto en tiendas físicas como en plataformas online, se han convertido en la imagen más repetida de los últimos días. El motivo no es otro que el histórico logro del atleta keniano Sabastian Sawe, que ha hecho historia al convertirse en el primer hombre en bajar de las dos horas en un maratón. Más allá de la hazaña deportiva, el foco también se ha desplazado hacia el calzado que utilizó: las Adidas Adizero Adios Pro Evo 3, un modelo que ya se ha agotado en múltiples mercados debido a la altísima demanda generada tras este hito sin precedentes.

El fenómeno no es nuevo en el mundo del deporte, pero sí pocas veces se había visto con tal intensidad. Desde el mismo momento en que Sabastian Sawe cruzó la meta, corredores profesionales y aficionados comenzaron a interesarse por las zapatillas que llevaba. En cuestión de horas, las búsquedas se dispararon y en tiendas físicas se han formado colas antes de la apertura de establecimientos especializados, una locura sin precedentes que probablemente agote todas las existencias en cuestión de horas.

Y es que las Adidas Adizero Adios Pro Evo 3 no son unas zapatillas cualquiera. Este modelo representa la última evolución en tecnología aplicada al running de alto rendimiento. Diseñadas específicamente para competición, destacan por su peso extremadamente ligero, lo que las convierte en una de las opciones más livianas del mercado. Esta característica es clave para reducir la fatiga muscular durante largas distancias y mejorar la eficiencia de carrera.

Adidas Adizero Adios Pro Evo 3

Otro de los elementos diferenciales es su mediasuela, fabricada con una espuma de última generación que maximiza el retorno de energía en cada zancada. A esto se suma la inclusión de varillas de carbono estratégicamente colocadas, que ayudan a impulsar al corredor hacia adelante, optimizando la transición y favoreciendo una mayor velocidad sostenida. La combinación de estos factores permite mejorar el rendimiento sin exigir un esfuerzo adicional desproporcionado, algo fundamental en pruebas tan exigentes como el maratón.

En cuanto al precio, estas zapatillas se sitúan en el segmento premium, con un coste de 500 euros. Aunque puede parecer elevado, muchos corredores consideran que se trata de una inversión justificada, especialmente aquellos que buscan mejorar sus marcas personales o competir a alto nivel. La durabilidad, eso sí, es más limitada que en otros modelos de entrenamiento, ya que están pensadas principalmente para competición y esfuerzos puntuales de máxima exigencia.

Las ventajas de utilizarlas van más allá de la mera velocidad. Su diseño también favorece una mejor economía de carrera, ayudando a mantener un ritmo constante durante más tiempo. Además, su estructura optimiza la pisada, reduciendo el impacto en articulaciones y minimizando el riesgo de lesiones en corredores experimentados. No obstante, los expertos advierten que no son adecuadas para todos los perfiles, ya que requieren una técnica depurada y cierta adaptación previa. El impacto del logro de Sabastian Sawe ha trascendido lo deportivo para convertirse en un fenómeno comercial. La combinación de un récord histórico y un producto innovador ha generado una tormenta perfecta que ha catapultado a las Adidas Adizero Adios Pro Evo 3 al centro de todas las miradas.