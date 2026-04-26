Historia de la maratón: ¡el keniano Sabastian Sawe es la primera persona en bajar de las dos horas!
1 hora, 59 minutos y 30 segundos: es la marca ya en la historia del deporte
El keniano ganó en Londres, pero es que el segundo, el etíope Kejelcha, también bajó de las dos horas
El keniano Sabastian Sawe ha hecho historia en la maratón al bajar de las dos horas en Londres. Es la primera persona que logra una gesta así, algo que durante muchos años se intentó y se colocó como un hito deportivo. Sawe ha dejado el crono en la maratón de la capital británica en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, dejando una marca para la historia del atletismo.
Lo firmado por Sabastian Sawe este domingo en Londres es impresionante. Primera persona en bajar en la maratón de las dos horas. Es, evidentemente, el récord del mundo de maratón, superando al también keniano Kelvin Kiptum -que falleció en 2024 en un accidente de tráfico-, que tenía hasta ahora la mejor marca (2:00.35).
Además, y para dar más categoría a lo logrado este domingo en la capital del Reino Unido, a Sabatian Sawe le siguió en esta maratón ya histórica otra marca impresionante. Y es que el segundo clasificado, el etíope Yomif Kejelcha, ¡también bajó de las dos horas! Hizo una marca de 1 hora, 59 minutos y 41 segundos, lo que supone que también haya bajado de las dos horas.
Sawe, de 31 años, defendió con éxito el triunfo logrado el año pasado en la capital británica tras completar una increíble carrera en la que logró cruzar la línea de meta con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, rebajando en más de un minuto el anterior récord.
Con ello, se convierte en el primer ser humano en bajar de las dos horas en un maratón oficial; en octubre de 2019 lo consiguió su compatriota Eliud Kipchoge en Viena (1:59:40), en el evento ‘INEOS 1:59 Challenge’, pero la marca no se validó por no tratarse de una prueba oficial de World Athletics, por contar con ‘liebres’ que se turnaban para mantener el ritmo y por entregarse bebidas en bicicleta, fuera de los puntos habituales de avituallamiento.
Por su parte, la etíope Tigst Assefa logró el triunfo con una marca de 2:15:40, batiendo por diez segundos el récord del mundo en una prueba exclusivamente de mujeres, aunque lejos de la plusmarca mundial en carrera mixta, en poder de la keniana Ruth Chepngetich desde el maratón de Chicago de 2024.