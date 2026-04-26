Historia de la maratón: ¡el keniano Sabastian Sawe es la primera persona en bajar de las dos horas!

El keniano Sabastian Sawe ha hecho historia en la maratón al bajar de las dos horas en Londres. Es la primera persona que logra una gesta así, algo que durante muchos años se intentó y se colocó como un hito deportivo. Sawe ha dejado el crono en la maratón de la capital británica en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, dejando una marca para la historia del atletismo.

Lo firmado por Sabastian Sawe este domingo en Londres es impresionante. Primera persona en bajar en la maratón de las dos horas. Es, evidentemente, el récord del mundo de maratón, superando al también keniano Kelvin Kiptum -que falleció en 2024 en un accidente de tráfico-, que tenía hasta ahora la mejor marca (2:00.35).

Además, y para dar más categoría a lo logrado este domingo en la capital del Reino Unido, a Sabatian Sawe le siguió en esta maratón ya histórica otra marca impresionante. Y es que el segundo clasificado, el etíope Yomif Kejelcha, ¡también bajó de las dos horas! Hizo una marca de 1 hora, 59 minutos y 41 segundos, lo que supone que también haya bajado de las dos horas.