Muere el plusmarquista mundial de maratón Kelvin Kiptum en un accidente de tráfico

Kelvin Kiptum, plusmarquista mundial de maratón, ha muerto en un accidente de tráfico este domingo. El atleta y su entrenador han fallecido en Kenia, donde residían. El suceso tuvo lugar entre las localidades de Eldoret y Kaptagat, en el valle del Rift, donde el fondista entrenaba, según han informado las autoridades kenianas de tráfico. La noticia ha sido confirmada por la familia del recordman de maratón, que tenía sólo 24 años

El keniano hizo historia el pasado mes de octubre, cuando batió el récord del mundo de maratón que tenía Eliud Kipchoge, estableciéndolo en 2.00:35. El fondista keniano logró lo que parecía un imposible y lo hizo, además, en la que fue su tercera carrera. Sucedió en Chicago, donde consiguió bajar de la marca de 2:01:09 que firmó el legendario corredor el pasado año en Berlín y que batía a su vez otra marca suya establecida en 2018.

Con sólo 23 años, el fondista consiguió meterse en la historia de la maratón en la que fue su tercera carrera. Después de competir en Valencia y en Londres, entrando en el 2:01, pero sin mejorar la marca de Kipchoge, el pasado mes de octubre consiguió ser el primero en bajar a las dos horas exactas en los 42 kilómetros.

«Venía a por el récord del circuito, pero afortunadamente he podido batir el del mundo, que en principio no tenía en mi cabeza», señaló al cruzar la meta en la Maratón de Chicago, nada más lograr la hazaña. «Me siento muy feliz. Estaba preparado, sabía que venía a hacer algo grande. Estoy superfeliz. Vi el tiempo en el cronómetro y dije ‘intentémoslo’. Un récord del mundo no estaba en mi mente, pero sabía que un día lo lograría», aseguró una vez firmó la mejor marca de la historia.

Kiptum tenía un reto en París

El próximo reto de Kelvin Kiptum, después de establecer el nuevo récord del mundo el pasado mes de octubre, se centraba en el próximo verano. El corredor iba a estar en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde buscaría batir su marca y, además, colgarse el que sería su primer oro olímpico. Junto a Kipchoge, era el gran favorito para lograr el triunfo en la prueba reina del atletismo.

Después de los dos oros olímpicos consecutivos de su compatriota Kipchoge en Río de Janeiro y Tokio, el joven fondista se presentaba como el principal candidato a sucederle en lo más alto del podio. Todo, después de haberse convertido en el primer atleta en bajar en maratón a las dos horas exactas, puesto que el anterior récord, en posesión de Kipchoge, estaba en 2:01:09.