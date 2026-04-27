El megaoutlet con electrodomésticos desde 10 euros que acaba de llegar a Madrid

Mega Feirón ha abierto sus puertas en Villaverde con una oferta de pequeños electrodomésticos, artículos para el hogar, juguetes y tecnología con grandes descuentos. La tienda abrió sus puertas el sábado 18 de abril de 2026 y funciona como un establecimiento de liquidaciones, donde los productos varían prácticamente a diario. Este modelo de venta de electrodomésticos y otros artículos, junto con precios que parten desde los 10 euros, está atrayendo a muchos compradores.

Trabaja con artículos procedentes de devoluciones y liquidaciones de grandes operadores. Según distintas fuentes locales, entre su oferta se pueden encontrar cafeteras, tostadoras, batidoras, menaje del hogar, decoración, juguetes y dispositivos tecnológicos, todos a precios muy reducidos. No se trata de un comercio con catálogo fijo, sino de un sistema de liquidación continua con unidades limitadas. Por ello, el atractivo no reside solo en el precio, sino también en la posibilidad de encontrar productos concretos antes de que se agoten.

La tienda donde puedes encontrar electrodomésticos desde 10 euros en Madrid

#ChollosMadrid #DescuentosBrutales #Liquidacion #PlanesMadrid ♬ sonido original – Megafeiron @megafeiron 🚨💣 MADRID, ESTO ES UNA LOCURA 💣🚨 Este SÁBADO 18 DE ABRIL a las 10:00 inaugura MEGA FEIRÓN… y lo que viene no es normal 👇 🔥 ELECTRODOMÉSTICOS desde 10€ 🔥 Liquidaciones de Amazon y grandes marcas 🔥 Precios que no vas a volver a ver ⚠️ Pero ojo… aquí no hay reposición: lo que vuela, vuela 🎁 REGALO para los 50 PRIMEROS que compren +20€ (Sí, has leído bien… pero tienes que ser rápido) 📍 Calle San Erasmo 29, Villaverde 💥 Si llegas tarde… te quedas sin nada 💥 Si vienes pronto… arrasas Etiqueta a ese amigo que SIEMPRE llega tarde 👇😂 #Gangas

«Por 10 euros puedes encontrar distintos pequeños electrodomésticos como batidora de doble varilla, exprimidor, tostador, hervidor de agua de cristal, cafetera, sandwichera o picadora, entre otros productos similares, y todo esto y mucho más estará disponible a partir del sábado 18 en Villaverde».

Mega Feirón, un gran outlet ubicado en Villaverde, ha llegado con una propuesta basada en precios muy bajos: electrodomésticos, menaje y artículos del hogar desde apenas 10 euros. Entre los ejemplos más destacados de su oferta se encuentran exprimidores y tostadoras por unos 10 euros, cafeteras exprés alrededor de 28 euros, o incluso productos menos habituales en este tipo de espacios como cascos de moto por unos 40 euros y maletas desde unos 24 euros. Muchos de los productos provienen de liquidaciones y devoluciones de grandes plataformas como Amazon, lo que permite acceder a artículos de uso cotidiano a precios reducidos.

El concepto, inspirado en el tradicional «feirón» pero reinterpretado para el contexto actual, se basa en una renovación constante del stock y en una experiencia de compra dinámica. Cada semana llegan nuevos productos y oportunidades distintas, lo que convierte cada visita en una experiencia diferente. «Queremos que la gente sienta que cada visita merece la pena, que siempre hay algo que descubrir y que los mejores chollos vuelan».

Horario y ubicación

El establecimiento abre de miércoles a sábado, de 10:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas, y los domingos de 10:00 a 16:00 horas.

Para llegar a la Calle San Erasmo 27 desde Madrid, la opción más cómoda suele ser el Cercanías: puedes ir a estaciones como Atocha, Sol o Chamartín y tomar la línea C-3 en dirección Aranjuez, bajándote en San Cristóbal Industrial; desde allí hay unos 10–15 minutos a pie hasta el destino. Como alternativa, puedes usar el metro hasta Villaverde Bajo-Cruce (Línea 3) y completar el trayecto con un autobús de la zona o caminando unos 15–20 minutos, según el punto exacto al que te dirijas. Si prefieres ir en coche, debes salir hacia la A-42 en dirección Toledo y tomar la salida hacia Villaverde o San Cristóbal, una zona industrial donde normalmente es más sencillo encontrar aparcamiento que en el centro de la ciudad.

Los mejores outlets

En Madrid, los outlets se han convertido en una de las mejores opciones para quienes buscan moda, productos de marca y grandes descuentos sin salir de la ciudad o sus alrededores. Entre los más conocidos destaca Las Rozas Village, una experiencia de compras a unos treinta minutos del centro que reúne firmas de lujo con rebajas durante todo el año, además de zonas de ocio y restauración. También están los centros de The Style Outlets, como los de Las Rozas, San Sebastián de los Reyes y Getafe, que ofrecen una amplia variedad de tiendas de primeras marcas con precios reducidos.

Además de estos grandes complejos, la ciudad cuenta con numerosos outlets urbanos y tiendas especializadas repartidas por diferentes barrios. Entre ellos se encuentran espacios como El Corte Inglés Outlet en distintas ubicaciones, o tiendas como Salvador Bachiller Outlet, Outlet de Vinos, Sportivo Outlet o Factori Discount en Vallecas. También destacan propuestas como Retal Outlet en San Sebastián de los Reyes, Crazy Day Factory en Leganés, o One Stop Shop en la calle Montera. Estas alternativas permiten encontrar desde ropa y accesorios hasta productos del hogar o alimentación con descuentos interesantes.