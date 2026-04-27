Trump defiende la actuación del Servicio Secreto: «Tardaron en evacuarme por mi culpa, quería ver qué pasaba»

Donald Trump ha alabado la actuación del Servicio Secreto durante el atentado en la cena de corresponsales tras las críticas recibidas por tardar tanto en evacuarle. Y es que, como se aprecia en las imágenes difundidas tras el tiroteo, sacaron al vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, antes incluso que al presidente.

«Fue culpa mía. Yo quería ver qué estaba pasando y no se lo puse fácil. Quería ver qué sucedía y les dije ‘esperen un minuto, déjenme ver qué esta pasando’», ha narrado Donald Trump antes de señalar que hasta que no vio que era «algo grave», no se marchó del escenario.

Además, al ser preguntado por el agresor, que logró colarse en la cena de corresponsales de la Casa Blanca pese a la seguridad, ha asegurado que las fuerzas del orden «actuaron muy rápido y fueron muy profesionales».

Así se ha expresado en una entrevista en CBS News, en la que ha querido mostrar una férrea defensa al dispositivo de seguridad ante las críticas que han recibido en las últimas horas.

Asimismo, se ha referido a la actuación de Melania Trump, que se encontraba junto a él en el momento de los hechos. «Lo manejó muy bien, es muy fuerte y muy inteligente. Estaba asustada, ¿quién no lo estaría? Pero entendió lo que estaba pasando», ha señalado al respecto.

En otro momento de la entrevista, el mandatario estadounidense ha sido preguntado por el manifiesto en el que el atacante escribió que no estaba «dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor» manchara sus «manos con sus crímenes». Ante esta cuestión se ha mostrado muy molesto con la periodista: «Estaba esperando que leyeras eso, sabía que lo harías. Yo no soy un violador ni un pedófilo. Tus amigos son los que estuvieron vinculados con Epstein. Deberías avergonzarte de leer eso».