El hombre que ha intentado matar a Trump escribió un manifiesto contra él: «Un traidor no me ensuciará»

Así es el escalofriante manifiesto del atacante que ha intentado matar a Trump: «Un traidor no me ensuciará», escribió el pistolero Cole Allen antes de intentar atentar contra el presidente de Estados Unidos el pasado sábado en el Hotel Hilton Washington. Cole Allen, de 31 años, envió un escalofriante manifiesto contra el presidente Trump a sus familiares justo antes de abrir fuego en la cena de corresponsales de la Casa Blanca del sábado por la noche. En él, se autodenominaba el «Asesino Federal Amistoso» y revelaba su firme intención de matar a funcionarios de la administración Trump.

El material se analiza por el FBI como parte clave para reconstruir la motivación del detenido y determinar si existía planificación previa. El fiscal general interino Todd Blanche declaró que los investigadores creen que viajó en tren de Los Ángeles a Washington, haciendo una parada en Chicago (Illinois), lo que podría haber sido un intento de evitar el escrutinio asociado con los viajes en avión.

Allen describió a sus objetivos como «funcionarios de la administración (sin incluir al director del FBI, Kash Patel): son objetivos priorizados desde el más alto hasta el más bajo rango», escribió Allen en la delirante misiva que envió 10 minutos antes del tiroteo, según informó un funcionario estadounidense.

El ataque en la Cena de Corresponsales

El tiroteo se produjo en el Hotel Washington Hilton durante el evento anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Ese hotel fue escenario del atentado contra el ex presidente republicano Ronald Reagan en 1981. La intervención policial evitó que la situación derivara en un incidente de mayor gravedad. Un agente de la ley resultó herido durante el ataque, aunque posteriormente fue dado de alta tras recibir atención médica.

«Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes», escribió Allen, refiriéndose al presidente de Estados Unidos. El FBI ha dejado leer a diferentes periodistas de distintos medios de comunicación. Entre ellos, The Wall Street Journal y New York Post.

«Para minimizar las bajas, usaré perdigones en lugar de balas (tienen menor penetración en las paredes)», escribió antes de admitir, de forma inquietante, que estaba dispuesto a matar a todos los presentes si eso significaba alcanzar a sus objetivos. «Aun así, pasaría por encima de casi todos los presentes para llegar a los objetivos si fuera absolutamente necesario (dado que la mayoría de la gente eligió asistir a un discurso de un pedófilo, violador y traidor, y por lo tanto es cómplice), pero realmente espero que no llegue a ese extremo», destacó.

Allen hizo referencia a su fe cristiana varias veces en el documento, dentro de una lista de «refutaciones» a supuestas objeciones a sus acciones. También mencionó temas políticos controvertidos, como los ataques del gobierno de Trump contra barcos narcotraficantes venezolanos y la detención de inmigrantes ilegales.

«Poner la otra mejilla es para cuando uno mismo es oprimido. No soy la persona violada en un campo de detención. No soy el pescador ejecutado sin juicio», escribió Allen en la desquiciada misiva, que un familiar entregó a la policía, según informó un funcionario estadounidense.

«No soy un estudiante víctima de una explosión, ni un niño que murió de hambre, ni una adolescente abusada por los numerosos criminales de esta administración. Poner la otra mejilla cuando otra persona es oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor».