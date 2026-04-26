Trump sobre Cole Allen, el hombre que ha intentado matarle: «Odia a los cristianos»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha afirmado este domingo que Cole Allen, el atacante que intentó matarlo el pasado sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, era un «tipo con muchos problemas»: «Odia a los cristianos». «Era un tipo perturbado, según se pudo leer en su manifiesto», ha declarado. «Era un asunto religioso. Era profundamente anticristiano». Trump ha destacado que el atacante «albergaba mucho odio en su corazón desde hacía tiempo».

Cole Tomas Allen, de la localidad de Torrance (California), tiene 31 años. Se alojaba en el Hotel Washington Hilton, donde se celebró la cena de corresponsales. Según un portavoz de la Policía de Washington, llevaba un rifle, una pistola y varios cuchillos. El detenido se presentará ante el juez este lunes 27 de abril. Se graduó en Ingeniería en Caltech en 2017 y obtuvo una maestría en Informática en 2025.

La policía no ha revelado el móvil ni el objetivo, pero cree que actuó solo. En una rueda de prensa poco después del ataque, Trump calificó al atacante de «lobo solitario» y «demente». El fiscal general interino, Todd Blanche, declaró que probablemente tenía como objetivo a funcionarios de la administración Trump.

«Creo que su hermana o su hermano se quejaban de ello», ha añadido Trump. «Incluso denunciaron el caso a la policía», ha explicado el presidente de Estados Unidos. Trump ha revelado que la familia del atacante sabía que tenía problemas: «Quizás deberían haberlo denunciado con más contundencia», ha explicado Trump este domingo en el espacio de TV Fox News Sunday.