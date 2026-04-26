Matar a los funcionarios de Trump: qué quería hacer Colen Allen y cuál era su plan

El fiscal general interino Todd Blanche ha afirmado este domingo que el atacante de Washington tenía como objetivo a funcionarios de la administración Trump. El plan de Cole Allen, de 31 años, era matar a los funcionarios de la administración de Donald Trump: ¿qué quería hacer Cole Allen y cuál era su plan exactamente?

Cole Allen, de 31 años, abrió fuego el sábado frente a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington, momentos antes de que Donald Trump pronunciara el tradicional discurso de los presidentes de esta gala. El ataque provocó momentos de pánico y dejó herido a un agente de la ley que llevaba chaleco antibalas. El oficial fue atendido en el hospital y posteriormente dado de alta.

El atacante, identificado por las autoridades como Cole Allen, de 31 años y residente en Torrance (California), fue detenido en el lugar de los hechos. Según las investigaciones iniciales, Colen Allen trazó como parte de su plan alojarse como huésped en el hotel Washington Hilton, sede del evento, y portaba varias armas, entre ellas una escopeta, una pistola y cuchillos. Además, los agentes han intervenido una computadora portátil y un disco duro encontrados en su habitación, que ahora están siendo analizados para determinar sus posibles motivaciones y contactos previos.

BREAKING: Security Scare at the WHCA Dinner. Loud sounds reported, guests evacuated, and President Trump has been escorted out. pic.twitter.com/q0lf5obtXm — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 26, 2026

El fiscal general interino, Todd Blanche, ha declarado en el programa Meet the Press de NBC que el sospechoso parece haber actuado solo y que su posible objetivo eran los funcionarios de la administración Trump.

El caso se encuentra aún en fase de investigación, y las autoridades trabajan para esclarecer si existía planificación previa o si el ataque fue un acto aislado.

El ataque ocurrió mientras el presidente se encontraba sentado en el escenario del salón de baile del Hotel Washington Hilton, junto a otros altos cargos como el vicepresidente J. D. Vance, la primera dama Melania Trump y miembros del gabinete. Tras escucharse varios disparos, la gala fue interrumpida y se procedió a evacuar a los asistentes. El propio Donald Trump afirmó posteriormente que inicialmente tenía intención de continuar con la ceremonia, pero que finalmente se decidió suspenderla por motivos de seguridad.

¿A qué cargos se enfrentará?

El atacante, que habría viajado a Washington en tren, se enfrenta a varios cargos iniciales: