Aitana Sánchez-Gijón atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su madre, Fiorella de Angelis, fallecida este domingo en Madrid a los 87 años después de un empeoramiento de salud. La actriz, profundamente unida a su progenitora, se ha despedido de ella este lunes en el tanatorio de la M30, arropada por sus dos hijos, Teo y Bruna, así como por su hermano, Eloy Sánchez-Gijón, en una jornada marcada por la intimidad familiar y el dolor.

La pérdida supone un golpe devastador para la intérprete, que pierde así a uno de los pilares fundamentales de su vida. Fiorella de Angelis no solo fue su madre, sino también una figura clave en su formación personal, intelectual y artística. Italiana de origen, profesora y apasionada de la cultura, construyó junto a Ángel Sánchez-Gijón, fallecido en 2007, un hogar donde el pensamiento, la literatura y el arte marcaron profundamente la educación de sus hijos.

Para Aitana, esa herencia cultural fue decisiva. Nacida en Roma y muy vinculada siempre a sus raíces italianas, la actriz ha hablado en numerosas ocasiones de la importancia de su familia en su trayectoria. De hecho, uno de los momentos más emotivos de los últimos años llegó en febrero de 2025, cuando recibió el Goya de Honor y dedicó públicamente el reconocimiento a su madre. «¿Lo mejor de recibir el Goya de Honor tan pronto? Poder dedicárselo a mi madre en vivo y en directo. Gracias por tanto, mamma», escribió entonces, en unas palabras que hoy adquieren una carga emocional aún mayor.

Durante la despedida, la actriz se ha mostrado visiblemente afectada, aunque sostenida por el apoyo incondicional de sus hijos. Teo y Bruna han sido su mayor refugio en estas horas especialmente difíciles, ofreciendo una imagen de unión familiar que refleja el estrecho vínculo que siempre ha caracterizado a los Sánchez-Gijón.

El fallecimiento de Fiorella ha llegado además en un momento en el que la actriz se encuentra de plena actualidad, tanto por sus recientes éxitos profesionales como por su incipiente relación con Maxi Iglesias. Sin embargo, en medio de esta tragedia familiar, de momento no se ha visto al actor acompañando a Aitana en este duro trance.

La historia de amor de Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias