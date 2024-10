Aitana Sánchez-Gijón recibirá el Goya de Honor 2025, el máximo reconocimiento de la Academia de Cine, según ha informado la institución.

La Junta Directiva de la Academia de Cine ha decidido otorgarle este premio a la actriz por «ser una gran compañera», con 38 años de trayectoria a sus espaldas. «Una actriz seria, competente, entregada, cercana y que sabe otorgar a sus trabajos verdad, sinceridad y profundidad», ha anunciado el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite.

🔴 Aitana Sánchez-Gijón, Goya de Honor 2025. pic.twitter.com/ixqDQzCKWP — Premios Goya (@PremiosGoya) October 17, 2024

La actriz, que fue la primera presidenta de la entidad, no ha recibido ningún Goya hasta este galardón, pero sí ha estado nominada y ha recibido otros galardones como la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián.

Tras el anuncio, Aitana Sánchez-Gijón, que fue la primera presidenta de la Academia, ha reconocido en la sede de la Academia que estaba «en shock y revuelta» desde que Méndez-Leite le comunicó la noticia por teléfono, y ha confesado que le echó una bronca al presidente porque «no entendía el premio siendo relativamente joven».

«Siempre he considerado que debía recibir este galardón alguien con una trayectoria más larga. La verdad es que me sorprendió y se lo discutí, pero llegó un momento que me dijo, ‘¿me lo vas a rechazar?’ Y entonces ya me quedé callada y me di cuenta de que si decía que no ahora, porque considero que no me lo merezco lo suficiente, quizá en el futuro no vuelva a tener la oportunidad», ha recordado.

En este sentido, cabe destacar que Aitana Sánchez-Gijón es la mujer más joven en recibir el Goya de Honor y la segunda galardonada de menos edad, por detrás de Antonio Banderas, que lo logró con 54 años.

El Goya de Honor se entregará en la 39 edición de los Premios Goya, que se celebrará el 8 de febrero en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada.

Este galardón ha reconocido en anteriores ediciones a Juan Mariné (2024), Carlos Saura (2023), José Sacristán (2022), Ángela Molina (2021), Marisol (2020), Chicho Ibáñez Serrador (2019), Marisa Paredes (2018), Ana Belén (2017), Mariano Ozores (2016) o Antonio Banderas (2015), entre otros.

Gala en Granada

El pasado mes de abril se conoció que que la 39 edición de los Premios Goya se celebrará el 8 de febrero de 2025 en Granada. Así lo anunciaron el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite y la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, que estuvieron acompañados también del vicepresidente de la institución, Rafael Portela, y los concejales de Cultura y Presidencia de la ciudad, Juan Ramón Ferreira y Jorge Saavedra.

«Es muy emocionante arrancar con una nueva edición de los Premios Goya en una ciudad tan emblemática y única como Granada, que a buen seguro se volcará en nuestra gala con la ilusión de las primeras veces», dijo el presidente de la Academia, que agradeció a la alcaldesa y a la ciudad «su apuesta decidida» por acoger la ceremonia de los Goya 2025.

«Nuestras películas y quienes las hacen posibles serán los protagonistas de una selección de eventos –exposiciones, proyecciones de películas nominadas, encuentros, acciones educativas…– que se celebrarán aquí durante los más de 10 meses que nos separan de la que será nuestra gran noche», subrayó Méndez-Leite.

La próxima edición será la octava en la historia de los Premios Goya en la que la gala se celebre fuera de Madrid. Hasta el momento, los Goya han viajado a Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia y Valladolid.