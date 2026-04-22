Maxi Iglesias se sincera tras confirmarse su romance con Aitana Sánchez-Gijón: «Soy pasional»

El pasado martes 21 de abril, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron ver una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta manera, fueron testigos de cómo las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía se abrieron para recibir a Maxi Iglesias. Debemos recordar que estamos ante uno de los actores más buscados por la prensa del corazón, especialmente desde que se hicieron públicas unas fotografías en las que aparecía besándose con Aitana Sánchez-Gijón. Desde que esa información salió a la luz, Maxi Iglesias se ha mostrado de lo más discreto. Es más, ha optado por volcarse en el trabajo y realizar publicaciones muy puntuales en redes sociales. De ahí que su paso por La Revuelta haya generado máxima expectación, sobre todo la respuesta que fuese a dar a la segunda de las preguntas clásicas, la de las relaciones sexuales en los últimos 30 días.

Durante la entrevista con David Broncano, Maxi Iglesias recordó su etapa como colaborador del programa: «Estoy muy agradecido porque a raíz de eso me salió curro. Me vino una productora y me dijo, ‘Es que pensaba que solo hacías personajes de tipo serio e interesante, pero te he visto en La Revuelta’». Todo ello mientras jiennense confesó que coincidió con Maxi en el aeropuerto de San Sebastián, ciudad en la que el actor se encontraba por motivos laborales. Pero no todo queda ahí, puesto que el que diese vida a Cabano en Física o química desveló que era patrón de barco y piloto de aviones. De hecho, en diciembre de 2025, logró sacarse el título para conducir aeronaves: «Lo tengo hasta el año que viene si hago las horas necesarias; lo tengo que mantener. Si no hago como 12 o 14 horas al año, me lo quitan, pero no he tenido tiempo últimamente».

La íntima confesión de Maxi Iglesias: «Soy muy pasional, lo reconozco»

Aunque muchos esperaban que hiciese algún tipo de declaración sobre Aitana Sánchez-Gijón, lo cierto es que el actor se mostró de lo más cauteloso en todo momento. Aun así, su respuesta a la segunda pregunta clásica era una de las más esperadas de los últimos tiempos, por razones más que obvias.

Así pues, después de que Broncano le preguntase cuántas relaciones sexuales había mantenido en el último mes, Maxi Iglesias se animó a responder: «He suspendido muchísimo, no he tenido tiempo de nada por trabajo, pero te doy un dato», comenzó diciendo, y añadió: «Mucho menos de lo que me hubiera gustado, muy poco».

Acto seguido, fue mucho más allá: «Por tanto, fatal. Me he abandonado un poquito en ese sentido, pero soy muy pasional, lo reconozco». Además, al hablar de un examen, Maxi Iglesias aprovechó para lanzar una reflexión que no dejó indiferente a nadie: «¿Por qué estaremos acostumbrados como sociedad a que todo tiene que ser complicado y cuando hay algo fácil no te lo crees o no confías? Y no es porque quiera ser zalamero».