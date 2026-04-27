Comprobar la Grossa de Sant Jordi 2026: números premiados, resultados y dónde mirar

Hoy es lunes 27 de diciembre y aunque pienses que no hay sorteos de lotería que sean destacados o que sean especiales, ya que tendremos por ejemplo el sorteo de Bonoloto de siempre, o el de la ONCE, lo cierto es que en Cataluña, este lunes es realmente importante si bien alguien ya es ganador de un premio de dos millones de euros, gracias al sorteo de la Grossa de Sant Jordi 2026 y que se acaba de celebrar, por lo que ha llegado el momento de saber cuáles son los números premiados, y además os hacemos un resumen de los importes que se pueden ganar y también, cómo se ha desarrollado el sorteo y cómo se cobran los premios.

El sorteo de la Grossa de Sant Jordi 2026 no se puede ver por televisión, pero desde la web y la cuenta de Facebook de Loterías de Cataluña sí que se ha podido seguir en directo. La hora fijada era a partir de las 13:00 horas, y en poco tiempo ya se ha dado a conocer el número ganador, y el resto de premios. Este es un sorteo, recordemos, asociado a Sant Jordi, que se celebró el pasado jueves 23 de abril, aunque es costumbre que se celebre días después y de hecho, ya hace años que se lleva a cabo el 27 de abril. A continuación, puedes ver los números premiados y tener claro qué premios hay, cómo se reparte el dinero y como ya mencionamos, qué hacer si tu número resulta agraciado.

Números premiados de la Grossa de Sant Jordi 2026

Estos son los resultados del sorteo de la Grossa de Sant Jordi 2026:

Premio extraordinario (número + serie): 46564 / Series 15.

1er premio: 46564.

2º premio: 59132.

3er premio: 19437.

Reintegros 4 y 2.

Qué premios reparte la Grossa de Sant Jordi 2026

Aquí es donde conviene detenerse un momento, porque mucha gente piensa que sólo hay premio si se acierta el número completo y como vemos con los premiados no es así. El mayor premio es el extraordinario, que se consigue acertando el número y la serie. En ese caso, el importe puede alcanzar los 2.000.000 de euros por billete, que es la cifra más alta del sorteo.

A partir de ahí están los premios principales:

1er premio: 50.000 euros por billete

2º premio: 20.000 euros por billete

3er premio: 10.000 euros por billete

Pero lo más interesante viene después, porque es donde realmente aumentan las probabilidades de ganar algo.

Por ejemplo, los números inmediatamente anterior y posterior al primer premio suelen estar premiados con unos 2.000 euros. También hay premios por coincidir en las últimas cifras:

4 últimas cifras: 500 euros

3 últimas cifras: 100 euros

2 últimas cifras: 30 euros

Última cifra (reintegro): 5 euros

Además, el segundo y el tercer premio también generan sus propias aproximaciones y premios por terminaciones, aunque con cantidades algo menores. Esto hace que no todo dependa de un solo número. De hecho, muchas personas recuperan lo jugado o se llevan pequeñas cantidades gracias a estas coincidencias parciales.

Cómo se desarrolla el sorteo

El funcionamiento es bastante sencillo, pero no todo el mundo lo tiene claro. Primero se ha sacado el número del primer premio. Ese es el momento clave. Después se ha sacado la serie, que es lo que determina si ese número se convierte en el premio extraordinario. A continuación se ha anunciado el segundo y el tercer premio, y por último se ha dado a conocer el reintegro, que corresponde a la última cifra premiada.

Una vez conocidos estos resultados, se determinan automáticamente el resto de premios, como las aproximaciones y las coincidencias de cifras. Todo esto ocurre en muy poco tiempo. No es un sorteo largo, sino más bien directo.

Cómo cobrar un premio de la Grossa de Sant Jordi

Si tu número resulta premiado, lo primero es guardar bien el billete. Parece obvio, pero es imprescindible, porque es el único justificante válido.

El plazo para cobrar el premio es de 90 días desde la celebración del sorteo, así que no hace falta hacerlo en el mismo momento. Dependiendo de la cantidad, el cobro se realiza de una forma u otra:

Los premios pequeños, normalmente hasta unos 120 euros , se pueden cobrar directamente en puntos de venta

, se pueden cobrar directamente en puntos de venta Algunos premios intermedios también pueden gestionarse en esos mismos establecimientos

en esos mismos establecimientos Par a importes más altos, hay que acudir a entidades financieras colaboradoras o a oficinas oficiales

colaboradoras o a oficinas oficiales En cualquier caso, siempre se necesita el billete original en buen estado.

Un sorteo pensado para repartir muchos premios

Una de las cosas que diferencia a la Grossa de Sant Jordi es que no concentra todo en uno o dos premios grandes. Reparte bastante dinero en muchas categorías, lo que hace que haya más opciones de llevarse algo.

No todo el mundo va a ganar una gran cantidad, pero sí es habitual que haya muchos premios pequeños y medianos. Y eso es lo que hace que, incluso cuando el número no coincide del todo, merezca la pena revisarlo bien. Al final, todo se reduce a unos pocos minutos y a un número. Y ahora ya sólo bastará con comprobarlo para saber si hay premio o no.