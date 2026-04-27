La alerta de Mario Picazo sobre el ‘Superniño’ que puede cambiarlo todo: «Durante décadas»

Puede cambiarlo todo, esta alerta que lanza Mario Picazo llega un Superniño que pone los pelos de punta. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ser esenciales que tengamos en cuenta. En especial en estos días en los que realmente cada punto importa y lo hace de tal forma que hasta el momento desconocíamos por completo. El tiempo se convierte en uno de los grandes protagonistas de estas próximas jornadas y lo hace con un Superniño que ya empieza a destacar.

Estos cambios en el tiempo suelen ser cíclicos y van llegando a medida que avanzamos en el tiempo. De tal forma que hasta el momento desconocíamos con ciertos elementos que pueden acabar siendo los que nos darán una visión de una primavera que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial y se convertirá en un destacado cambio de tendencia que puede afectarnos de lleno. Mario Picazo se adelanta a todos y nos advierte de que este fenómeno puede cambiarlo todo durante décadas de una forma muy diferente.

Llega un marcado cambio de tendencia que nos afectará en breve

Cuando todo el mundo espera una situación que puede acabar siendo la que nos marcará de cerca, con la mirada puesta a un giro radical que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada elemento cuenta de una forma diferente.

Es hora de conocer un tiempo que parece que acabará siendo una realidad en breve. En unos días en los que tenemos una de las primaveras más intensas de los últimos tiempos, lo que está por llegar es algo radicalmente diferente que, podría acabar siendo clave.

Estas jornadas en las que quizás esperaríamos ver llegar un giro radical en una situación que puede convertirse en la antesala de algo más. Tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un destacado cambio de tendencia que nos hará empezar a prepararnos.

Este super niño que parece que acabará siendo una realidad en breve, puede ser la antesala de algo más. De un cambio radical que puede convertirse en nuestro mejor aliado en estas jornadas que tenemos por delante. Mario Picazo no duda en adelantarse a todos y advertirnos de que lo que puede pasar lo cambiará todo.

Mario Picazo lanza esta alerta sobre la llegada de un Superniño

Un Superniño está en camino, llega un importante cambio que Mario Picazo se encarga de poner sobre la mesa y realmente puede cambiarlo todo. Estaremos muy pendientes de un giro radical que, sin duda alguna, acabará convirtiéndose en una auténtica pesadilla.

Tal y como nos explica este experto desde el canal de El Tiempo: «La Tierra volverá a contar con un aporte extra de energía entre 2026 y 2027 gracias a la formación de El Niño en el Pacífico. Además, esta vez no se trata de un fenómeno de El Niño habitual, sino de uno que podría intensificarse en los próximos meses hasta alcanzar niveles poco habituales de calentamiento. Es lo que llamamos un «super» El Niño por las temperaturas tan elevadas que registra el agua del Pacífico ecuatorial. Cuando se forma, las consecuencias directas sobre la temperatura del planeta y sobre los patrones meteorológicos a gran escala son muy visibles. Las previsiones más recientes de varios centros de investigación sugieren que este episodio, que arrancaría durante el verano de 2026, podría prolongarse hasta 2027».

Siguiendo con la misma explicación: «El Niño forma parte de un ciclo natural conocido como ENSO (El Niño-Oscilación del Sur). Cuando se forma, se produce un calentamiento anómalo en las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial. Este exceso de calor oceánico no se queda solo en el agua; una buena parte de él termina en la atmósfera y altera la circulación global. Con esos cambios en la dinámica atmosférica, cambian el comportamiento de las lluvias, las tormentas y las temperaturas en todo el planeta. Lo que aquí preocupa, sobre todo, es cuánto se va calentando el agua. Si supera aproximadamente 2 °C respecto a la media en una determinada región del Pacífico ecuatorial, los meteorólogos hablan de un episodio especialmente intenso, popularmente conocido como un “súper El Niño”».

Los próximos años pueden estar marcados por este fenómeno: «Aún es abril y quedan meses por delante para que el fenómeno siga evolucionando. Las proyecciones actuales apuntan a que el océano Pacífico podría registrar anomalías positivas de temperatura del agua de entre 2 y 3 ºC en los próximos meses. Es un rango asociado a los eventos más potentes observados desde mediados del siglo XX. Este calentamiento presenta un retraso en cuanto a cómo influye en la meteorología en diferentes regiones del planeta. Aunque no se traduce de forma inmediata en valores récord a nivel global, sí suele hacerlo con unos meses de retraso. De hecho, varios expertos consideran que si el episodio llega a la intensidad de la etiqueta «súper», las temperaturas globales de 2026 y, sobre todo, de 2027 podrían alcanzar nuevos máximos».