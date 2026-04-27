Colocar papel de aluminio en los cajones de la cocina: por qué funciona y por qué cada vez lo hace más gente

Colocar papel de aluminio en los cajones es la última moda y además tiene sentido, ya que hace que estos compartimentos se mantengan limpios y secos. Para ello hay que forrar el interior de estas zonas con este material y así evitarás que aparezcan humedades que puedan dañar a los alimentos u otros productos que tengas en la cocina. Lógicamente, esto también te reportará un ahorro a largo plazo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el truco del papel de aluminio en los cajones que se ha convertido en tendencia en España.

El ahorro forma parte de un cúmulo de pequeñas cosas que hacen que puedas acabar el mes en saldo positivo. En la España de Pedro Sánchez, que saca pecho de los datos del paro y los anuncia a bombo y platillo, millones de españoles tienen problemas para llegar a finales de mes y los últimos datos de Eurostat lo demuestran. La agencia europea avisó hace unos meses que el 28% (sobre 12 millones) de españoles están cerca de la pobreza y esto deja a nuestro país entre los más pobres de la Unión Europea.

Por ello hay que mirar la peseta y adquirir ciertos hábitos para que el dinero no se vaya por el desagüe. Esto pasa por optimizar compras y evitar que los alimentos se pongan malos en la cocina, algo que es sinónimo de gastar de más. Uno de los últimos trucos que llegan desde el extranjero con el objetivo de mantener esta instancia limpia y fresca, sin humedades que puedan dañar la materia prima, es forrar de papel aluminio los cajones. Este remedio de la abuela parece funcionar y se ha puesto de moda.

El papel de aluminio en los cajones

La práctica es sencilla: coger papel de aluminio y situarlo debajo del suelo de los cajones de la cocina. Según los expertos, este simple gesto espantará todas las humedades y hará que los productos tengan una vida más duradera. Por ejemplo, esto puede ocurrir con las patatas o cebollas que tienes en un compartimento dentro de la cocina… y siempre alejando de la nevera. Forrando estos armarillos de papel de aluminio, alargarás la vida del producto; ergo, generarás un ahorro.

Esto tiene una explicación muy sencilla: según informan desde indiandefencereview, el papel de aluminio actuará como una barrera ante la humedad, los líquidos y las migas. Esto adquiere relevancia para las personas que tengan armarios de madera, ya que este material se suele hinchar tras recoger la humedad del vapor que se produce al cocinar e incluso puede llegar a crear moho. Así que, si encima de tu vitrocerámica (o los fuegos de toda la vida) tienes armarios de madera, tendrás que forrarlos ipso facto de papel de aluminio. Este material creará una barrera protectora para los alimentos que tengas.

Forrar los armarios de papel de aluminio también tiene efectos prácticos en lo que respecta a la limpieza, ya que esto evitará que empeñes tu tiempo en la limpieza de las migas que siempre se quedan por los cajones. Aquí sólo tendrás que retirar una lámina y sustituirla por otra en cuestión de segundos. Además de los cajones, este truco también se podrá realizar dentro de la nevera con el objetivo de crear una zona más limpia lejos de humedades y bacterias que puedan estropear tus alimentos. Además de un perjuicio económico, también te puede ocasionar un problema de salud.