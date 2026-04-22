Cazados los hilos del dinero sucio: la Policía destapa en Baleares una red internacional de ‘mulas financieras’

La Policía Nacional ha abierto una investigación para desarticular una red de mulas financieras presuntamente vinculada a movimientos de dinero procedente de hechos delictivos a través de cuentas bancarias de terceros, en una operación que sigue en marcha y que ya ha dejado 18 personas identificadas en Baleares.

Según fuentes policiales, una de estas personas fue localizada en Palma, donde fue citada a dependencias policiales para prestar declaración ante los agentes encargados del caso. La investigación está siendo desarrollada por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos, que continúa analizando una compleja trama financiera cuyo alcance todavía no ha sido completamente determinado.

Por el momento, los investigadores no han podido concretar el papel exacto que habría desempeñado cada uno de los sospechosos dentro de la presunta red. No obstante, las primeras hipótesis apuntan a un patrón especialmente llamativo: algunas de las denominadas mulas financieras habrían sido previamente víctimas de estafas, y posteriormente habrían sido captadas con la promesa de recuperar el dinero perdido a cambio de participar en la operativa.

A lo largo de las pesquisas, iniciadas hace varias semanas, los agentes han detectado numerosas transferencias de fondos al extranjero, así como movimientos de capital que habrían terminado en plataformas de intercambio de criptomonedas, lo que complica el rastreo del dinero.

En el marco de la investigación, los especialistas en análisis de criptoactivos han logrado identificar una cuenta bancaria radicada en Portugal, en la que se habrían recibido importantes cantidades de dinero procedentes de esta operativa y de otros posibles hechos delictivos relacionados.

Las diligencias continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones policiales en los próximos días, mientras los investigadores trabajan para determinar la totalidad de los responsables y el alcance económico real de la presunta red de blanqueo y fraude financiero.