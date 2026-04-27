Los ingenieros en software instan a desenchufar el cargador del móvil cuando no lo uses: estás acortando su vida útil

Ingenieros expertos en la materia han mandado un mensaje a la población: para la vida útil del cargador del móvil es vital que lo desconectes cuando no lo uses. Esta es una práctica que se aconseja seguir para reducir el gasto de consumo en el hogar y también para no estropear un aparato que se ha convertido en indispensable en la vida de miles de millones de personas repartidas en todo el mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dicen los expertos sobre el cargador del móvil.

El teléfono móvil se ha convertido en un arma indispensable en el día a día de la mayor parte del planeta Tierra. El smartphone ha hecho la vida más fácil a miles de millones de personas repartidas en todo el mundo y, de paso, también ha creado una gran dependencia del teléfono. Por consiguiente, esta necesidad creada también ha repercutido en el cargador, que también se ha convertido en una herramienta imprescindible para dotar de batería al dispositivo.

La vida útil del cargador del móvil

Por ello, el mejor cuidado para alargar la vida útil de un cargador de móvil es no tenerlo conectado a la corriente mientras no se usa. Así lo han avisado varios ingenieros de software, que han avisado que estos aparatos sufrirán un deterioro mayor en caso de estar conectados a la corriente durante todo el día. Y lo que es peor: esto creará un consumo fantasma que repercutirá en tu factura de la luz a final de mes.

La guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, que es por donde pasa el 20% del petróleo a nivel mundial, ha hecho que el precio del combustible haya subido de forma exponencial en los últimos meses y también el de los productos energéticos. Esto ha disparado la inflación de la eurozona hasta el 2,7% y parece que lo peor está por venir mientras el conflicto de Oriente Medio continúa. Así que esto también ha repercutido en el coste de la energía y la factura de la luz.

Por ello, en los meses que vienen habrá que andar con máxima precaución con el gasto energético y hacer ejercicios de ingeniería financiera para no pagar de más en la factura de la luz. Esto pasa por pequeños hábitos que al final suman, como puede ser desenchufar aparatos como el cargador del móvil cuando no se están usando. Este pequeño ejercicio diario puede suponer un ahorro de varios euros a final de mes.

Iberdrola ha asegurado recientemente que este consumo fantasma puede suponer un gasto de entre el 7% y el 11% mensual, que equivale a 300 kWh al año o, lo que es lo mismo, alrededor de 70 euros de más anuales. Todo ello por no desconectar los aparatos eléctricos mientras no se usan o dejar la regleta encendida. Esto también pasa con el cargador del móvil que, además de generar un gasto o sufrir un deterioro, también puede suponer un peligro para la seguridad de la vivienda.

Dejar el cargador del teléfono móvil conectado a la corriente durante todo el día puede provocar un sobrecalentamiento que es posible que desemboque en un incendio. Hay que tener en cuenta que estos aparatos siguen consumiendo energía aunque no estén conectados a un teléfono y una pequeña fluctuación del voltaje a corto plazo puede calentar de más este aparato, acabando con él y, lo que puede ser peor: generando un pequeño incendio que se puede extender al resto de la casa. Por ello, uno de los primeros mandamientos en tu hogar debe ser desconectar el cargador del móvil cuando no lo uses.