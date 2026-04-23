¿Puedo instalar un cargador de coche eléctrico en el garaje sin pedir permiso? La Ley de Propiedad Horizontal resuelve la duda

La duda cada vez es más común cuando alguien se compra un coche eléctrico y se plantea instalar un cargador en su plaza de garaje. ¿Se necesita permiso de los vecinos? En 2026, la respuesta está más clara que nunca gracias a la actual legislación vigente y a varias sentencias del Tribunal Supremo. La normativa ha eliminado barreras, pero no todo vale, ya que hay una serie de condiciones que se deben cumplir para evitar cualquier tipo de problemas.

No se necesita permiso

La base se encuentra recogida dentro de la Ley de Propiedad Horizontal, concretamente en el artículo 17.5. Este establece que cualquier propietario puede instalar un punto de recarga para el coche en su plaza individual sin necesidad de una votación en junta ni autorización expresa de la comunidad.

Es decir, el derecho se encuentra reconocido por ley, ya que la comunidad no puede oponerse si se cumplen las condiciones. Esta medida busca facilitar la transición hacia el vehículo eléctrico y eliminar los problemas de papeleo.

Sólo hay que comunicarlo

Aunque no se necesita de un permiso, sí que se debe informar previamente. La ley exige una comunicación formal al presidente o administrador de la comunidad antes de iniciar con la instalación del cargador.

Este aviso no se trata de un simple trámite, ya que sirve para dejar constancia y evitar cualquier tipo de problema. En muchos casos se recomienda hacerlo por escrito, ya sea con un correo certificado o burofax y con una antelación suficiente, incluso de unos 30 días.

Condiciones que se deben cumplir

Aunque la ley está muy clara, sí que hay una serie de requisitos que se deben cumplir:

La plaza debe ser de uso individual.

El coste de la instalación y consumo lo asume íntegramente el propietario.

La instalación debe cumplir con la normativa técnica eléctrica.

No debe causar ningún tipo de daño ni gastos a la comunidad.

Si se incumple alguno de estos puntos, la comunidad sí que podría intervenir o incluso exigir algún tipo de cambios.

Cambio clave

La instalación de puntos de recarga marca un antes y un después en los garajes comunitarios. La ley ha evolucionado para poder adaptarse a la movilidad eléctrica, que cada vez es más popular entre los conductores, para darle una mayor autonomía a los propietarios.

En 2026, la norma es muy clara para el coche eléctrico, ya que, aunque no sea necesario un permiso para instalar un cargador en una plaza, sí que es necesario hacerlo bien, porque en este caso, la diferencia entre un derecho y un problema está en cumplir bien con la ley.