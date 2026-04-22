El coche eléctrico de ocasión registra un interés histórico en España empujado por la situación geopolítica en Oriente Medio. El precio del vehículo eléctrico de segunda mano continúa su tendencia a la baja y se sitúa en 30.588 euros de media al cierre del primer trimestre de 2026, según el informe Electricar VO elaborado por coches.net y GANVAM.

La subida constante del precio de los carburantes, impulsada por el conflicto en Oriente Medio, está acelerando un cambio de hábitos entre los consumidores españoles. El interés por el coche eléctrico de ocasión se ha disparado un 73% respecto a marzo de 2025 y un 26,2% frente al mes anterior. Cada vez más familias buscan alternativas de movilidad menos dependientes del petróleo.

Coches.net y GANVAM advierten de que este impulso podría consolidarse si la guerra de Irán se prolonga. Sin embargo, subrayan que la transición debe respaldarse con el plan nacional de renovación contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible para que todos los hogares, con independencia de su renta, accedan a vehículos más eficientes.

Precio en caída libre

La bajada del precio es sostenida y acumulada. En el primer trimestre de 2025 el descenso interanual ya fue del 7,78%, y este trimestre ha caído un 1,74% adicional. Tomando como referencia el primer trimestre de 2024, el ahorro supera los 3.160 euros: entonces la media se situaba en 33.755 euros.

La cifra récord queda cada vez más lejos. En noviembre de 2022 el precio medio llegó a los 37.228 euros y, en poco más de tres años, la caída acumuló más de 6.600 euros. La horquilla respecto a los modelos de combustión se estrecha progresivamente.

Diferencias entre comunidades

El mapa autonómico revela grandes disparidades en el precio. Las tres regiones con la media más baja son La Rioja (27.699 euros), Galicia (28.496 euros) y Madrid (28.229 euros), las únicas por debajo de los 30.000 euros.

En el extremo contrario, Navarra encabeza la tabla con 36.395 euros, seguida de Canarias (34.674 euros) y Murcia (34.358 euros). La diferencia entre comprar un eléctrico de ocasión en Navarra o en La Rioja asciende a 8.600 euros, frente a los casi 16.000 euros de brecha que existían el año pasado.

Bajadas pronunciadas

En cuanto a la variación interanual, diez comunidades registran descensos. Los más pronunciados corresponden a Asturias (-10,6%), Galicia (-7,9%), Aragón (-7,5%) y Navarra (-5,2%). También retroceden Cataluña (-3,6%), la Comunidad Valenciana (-3,3%), el País Vasco (-3,1%) y Andalucía (-2,3%).

Madrid presenta una subida marginal del 0,3%, mientras que La Rioja es la comunidad donde más ha crecido el precio en términos porcentuales (+11,9%), aunque sigue siendo la más barata del país en términos absolutos.

Ventas casi al alza del 50%

Las ventas de coches eléctricos de ocasión crecieron un 48,8% en el acumulado del primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. El segmento de mayor crecimiento fue el de los seminuevos (menos de un año de antigüedad), con una subida del 103%.

El resto de franjas también registró avances a doble dígito: entre 3 y 5 años, +48,9%; entre 5 y 8 años, +38%; entre 8 y 10 años, +59%; y entre 10 y 15 años, +40,7%.

El Tesla, imbatible

El Tesla Model 3 sigue liderando el ránking de eléctricos de segunda mano más vendidos en España. Con 647 unidades despachadas en el primer trimestre, crece un 17,9% interanual. Le siguen el FIAT 500 con 311 unidades (+8,7%) y el Renault Zoe, también con 311 unidades (+15,6%).

Fuera del podio, el Polestar 2 escala hasta el quinto puesto con 274 unidades y protagoniza el mayor salto del ránking: +586,4% interanual. El BMW iX1 irrumpe en la lista con 185 unidades y un crecimiento del 184,6%, señal de que el mercado del coche eléctrico de ocasión se diversifica y madura hacia modelos de mayor segmento.