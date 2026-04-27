Precio de la gasolina hoy 27 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El precio de la gasolina vuelve a estar muy presente este lunes 27 de abril en Andalucía, en una jornada en la que el coche vuelve a ser imprescindible desde primera hora para ir a trabajar, o para llevar a los niños al colegio. La semana arranca y con ella el que tengamos que estar pendientes de dónde es más barato repostar, teniendo en cuenta el contexto actual con la guerra de Irán que prosigue. Por ello, consultamos los datos del Geoportal gasolineras que muestra siempre precios actualizados, y reportados, por las propias gasolineras, y con ello podemos detallarte listados, sobre el precio de la gasolina hoy 27 de abril y donde se localizan las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.

Precio de la gasolina hoy 27 de abril en Sevilla

Estas son las gasolineras más baratas hoy lunes 27 de abril en Sevilla:

Gasolina 95

E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,289 €/l. Family Energy . Utrera. Ctra. A376 km 2. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Ctra. A376 km 2. Precio: 1,289 €/l. Petrouya . Utrera. Ctra. Utrera-Sevilla km 1. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Ctra. Utrera-Sevilla km 1. Precio: 1,289 €/l. Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,289 €/l. Plenergy . Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,289 €/l. Plenergy . Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,289 €/l. Petroprix . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,309 €/l.

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,309 €/l. Plenergy . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,309 €/l.

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,309 €/l. Ronda Norte . Sevilla. SE-30 Nudo Calonge. Precio: 1,319 €/l.

. Sevilla. SE-30 Nudo Calonge. Precio: 1,319 €/l. Plenergy. Lebrija. Avenida José María Tomasetti, 5. Precio: 1,335 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,479 €/l.

. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,479 €/l. Shell . Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,509 €/l.

. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,509 €/l. Galp . Alcalá de Guadaíra. A-92 km 4. Precio: 1,559 €/l.

. Alcalá de Guadaíra. A-92 km 4. Precio: 1,559 €/l. Galp . Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,559 €/l.

. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,559 €/l. Galp . Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,559 €/l.

. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,559 €/l. Shell . San José de la Rinconada. Ctra. 8005 km 10. Precio: 1,559 €/l.

. San José de la Rinconada. Ctra. 8005 km 10. Precio: 1,559 €/l. Shell . Sevilla. N-IV km 531,75. Precio: 1,584 €/l.

. Sevilla. N-IV km 531,75. Precio: 1,584 €/l. BP . Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,589 €/l.

. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,589 €/l. Nueva Calonge . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,589 €/l.

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,589 €/l. Enerplus. Mairena del Alcor. A-392 km 19,9. Precio: 1,595 €/l.

Gasóleo A

E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,579 €/l. Family Energy . Utrera. Ctra. A376 km 2. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Ctra. A376 km 2. Precio: 1,579 €/l. Petrouya . Utrera. Ctra. Utrera-Sevilla km 1. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Ctra. Utrera-Sevilla km 1. Precio: 1,579 €/l. Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,579 €/l. Plenergy . Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,579 €/l. Plenergy . Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,579 €/l. Plenergy . Salteras. Avenida de la Industria, 1. Precio: 1,589 €/l.

. Salteras. Avenida de la Industria, 1. Precio: 1,589 €/l. Moeve Arroceros . La Puebla del Río. Finca El Reboso. Precio: 1,590 €/l.

. La Puebla del Río. Finca El Reboso. Precio: 1,590 €/l. Plenergy . Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1,597 €/l.

. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1,597 €/l. Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,598 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Málaga

Estas son las gasolineras más baratas hoy lunes 27 de abril en Málaga:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Av. Juan XXIII, s/n. Precio: 1,392 €/l.

. Cuevas de San Marcos. Av. Juan XXIII, s/n. Precio: 1,392 €/l. Madesa-Benamaina . Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Av. Tivoli, 19. Precio: 1,398 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Av. Tivoli, 19. Precio: 1,398 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel. C/ Santo Tomás (Urb. La Leala). Precio: 1,398 €/l.

. Arroyo de la Miel. C/ Santo Tomás (Urb. La Leala). Precio: 1,398 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,398 €/l.

. Arroyo de la Miel. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,398 €/l. Petroprix . Arroyo de la Miel. Urb. La Leala, 22. Precio: 1,398 €/l.

. Arroyo de la Miel. Urb. La Leala, 22. Precio: 1,398 €/l. Ballenoil . Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4. Precio: 1,399 €/l.

. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1,399 €/l.

. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1,399 €/l. Plenergy . Torremolinos. C/ Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1,399 €/l.

. Torremolinos. C/ Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Torremolinos. C/ Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1,399 €/l.

. Torremolinos. C/ Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1,399 €/l. Lisbona Oil. Torre del Mar. C/ Angustias, 1. Precio: 1,401 €/l.

Gasolina 98

M3 Petróleos . Benalmádena. Av. Antonio Machado. Precio: 1,539 €/l.

. Benalmádena. Av. Antonio Machado. Precio: 1,539 €/l. Coloso Churriana . Málaga. Ctra. Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l.

. Málaga. Ctra. Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l. Coloso . Málaga. Ctra. de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l.

. Málaga. Ctra. de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l. Sin rótulo . Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,569 €/l.

. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,569 €/l. Shell . Málaga. Av. Velázquez, s/n. Precio: 1,589 €/l.

. Málaga. Av. Velázquez, s/n. Precio: 1,589 €/l. La Trocha . Coín. Ctra. Coín-Cártama km 1. Precio: 1,599 €/l.

. Coín. Ctra. Coín-Cártama km 1. Precio: 1,599 €/l. Agla . Cerralba. Km 1 carretera de Cerralba. Precio: 1,605 €/l.

. Cerralba. Km 1 carretera de Cerralba. Precio: 1,605 €/l. E.S. El Valle (Agla) . Cártama. Km 2,7. Precio: 1,619 €/l.

. Cártama. Km 2,7. Precio: 1,619 €/l. Shell . Torremolinos. C/ Cruz de la, 68. Precio: 1,619 €/l.

. Torremolinos. C/ Cruz de la, 68. Precio: 1,619 €/l. Gueroil. Cajiz. A-7 km 264,5. Precio: 1,629 €/l.

Gasóleo A

Ballenoil . Arroyo de la Miel. C/ Santo Tomás (Urb. La Leala). Precio: 1,599 €/l.

. Arroyo de la Miel. C/ Santo Tomás (Urb. La Leala). Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,599 €/l.

. Arroyo de la Miel. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,599 €/l. Petroprix . Arroyo de la Miel. Urb. La Leala, 22. Precio: 1,599 €/l.

. Arroyo de la Miel. Urb. La Leala, 22. Precio: 1,599 €/l. S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Av. Juan XXIII, s/n. Precio: 1,609 €/l.

. Cuevas de San Marcos. Av. Juan XXIII, s/n. Precio: 1,609 €/l. Madesa-Benamaina . Arroyo de la Miel. Av. Tivoli, 19. Precio: 1,618 €/l.

. Arroyo de la Miel. Av. Tivoli, 19. Precio: 1,618 €/l. Plenergy . Torremolinos. C/ Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1,619 €/l.

. Torremolinos. C/ Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1,619 €/l. Ballenoil . Torremolinos. C/ Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1,619 €/l.

. Torremolinos. C/ Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1,619 €/l. S.Coop. Virgen de la Oliva . Mollina. Av. de las Américas, 35. Precio: 1,633 €/l.

. Mollina. Av. de las Américas, 35. Precio: 1,633 €/l. Ballenoil . Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4. Precio: 1,639 €/l.

. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4. Precio: 1,639 €/l. Ballenoil. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1,639 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Cádiz

Estas son las gasolineras más baratas hoy lunes 27 de abril en Cádiz:

Gasolina 95

Ballenoil . El Puerto de Santa María. N-IV km 653,2. Precio: 1,369 €/l.

. El Puerto de Santa María. N-IV km 653,2. Precio: 1,369 €/l. Petroprix . El Puerto de Santa María. C/ Río Guadarranque, 1. Precio: 1,369 €/l.

. El Puerto de Santa María. C/ Río Guadarranque, 1. Precio: 1,369 €/l. Petroprix . Los Arenales. C/ Albert Einstein, 17. Precio: 1,369 €/l.

. Los Arenales. C/ Albert Einstein, 17. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Río San Pedro. Av. del Perú, 1. Precio: 1,369 €/l.

. Río San Pedro. Av. del Perú, 1. Precio: 1,369 €/l. GM Oil . El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. Precio: 1,379 €/l.

. El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. Precio: 1,379 €/l. Petrol & Go . El Puerto de Santa María. C/ Río Tajo, 2. Precio: 1,379 €/l.

. El Puerto de Santa María. C/ Río Tajo, 2. Precio: 1,379 €/l. Plenergy . Villamartín. Av. de Arcos, 60. Precio: 1,379 €/l.

. Villamartín. Av. de Arcos, 60. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Av. Sanlúcar. Precio: 1,385 €/l.

. Jerez de la Frontera. Av. Sanlúcar. Precio: 1,385 €/l. Alcampo . Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,385 €/l.

. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,385 €/l. Petroprix. Jerez de la Frontera. Ctra. Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1,385 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,469 €/l.

. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,469 €/l. Es Coloso . La Línea de la Concepción. Ctra. Comarcal 233 km 5,8. Precio: 1,495 €/l.

. La Línea de la Concepción. Ctra. Comarcal 233 km 5,8. Precio: 1,495 €/l. Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur UE-2H. Precio: 1,499 €/l.

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur UE-2H. Precio: 1,499 €/l. Shell . La Línea de la Concepción. Av. Ronda Norte, 2. Precio: 1,519 €/l.

. La Línea de la Concepción. Av. Ronda Norte, 2. Precio: 1,519 €/l. Shell . Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,579 €/l.

. Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,579 €/l. Tarifa Oil . Tarifa. C/ Algeciras, 58. Precio: 1,579 €/l.

. Tarifa. C/ Algeciras, 58. Precio: 1,579 €/l. BP . Cádiz. C/ Gibraltar esq. San Roque. Precio: 1,585 €/l.

. Cádiz. C/ Gibraltar esq. San Roque. Precio: 1,585 €/l. Shell . Jerez de la Frontera. Ctra. del Calvario. Precio: 1,589 €/l.

. Jerez de la Frontera. Ctra. del Calvario. Precio: 1,589 €/l. ASC Carburantes . Tarifa. N-340 km 94,2. Precio: 1,599 €/l.

. Tarifa. N-340 km 94,2. Precio: 1,599 €/l. Shell. Jerez de la Frontera. Circunvalación km 639,8. Precio: 1,599 €/l.

Gasóleo A

Petroprix . Campamento. C/ Real, 56. Precio: 1,589 €/l.

. Campamento. C/ Real, 56. Precio: 1,589 €/l. Plenergy . La Línea de la Concepción. C/ Perdiz, 1. Precio: 1,589 €/l.

. La Línea de la Concepción. C/ Perdiz, 1. Precio: 1,589 €/l. Alcampo . Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,595 €/l.

. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,595 €/l. Ballenoil . San Fernando. C/ Ferrocarril, 34. Precio: 1,599 €/l.

. San Fernando. C/ Ferrocarril, 34. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . San Fernando. N-IV km 680. Precio: 1,599 €/l.

. San Fernando. N-IV km 680. Precio: 1,599 €/l. Shell . La Línea de la Concepción. Av. Ronda Norte, 2. Precio: 1,599 €/l.

. La Línea de la Concepción. Av. Ronda Norte, 2. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . San Fernando. C/ Remachadores, 2. Precio: 1,599 €/l.

. San Fernando. C/ Remachadores, 2. Precio: 1,599 €/l. Petroprix . San Fernando. C/ Mecánicos, 10. Precio: 1,599 €/l.

. San Fernando. C/ Mecánicos, 10. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . San Fernando. C/ Ferrocarril, 1. Precio: 1,599 €/l.

. San Fernando. C/ Ferrocarril, 1. Precio: 1,599 €/l. Plenergy. Conil de la Frontera. Ctra. del Pradillo km 1. Precio: 1,599 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Córdoba

Estas son las gasolineras más baratas hoy lunes 27 de abril en Córdoba:

Gasolina 95

Ballenoil . Palma del Río. Av. Santa Ana, 83. Precio: 1,369 €/l.

. Palma del Río. Av. Santa Ana, 83. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Córdoba. Avda. Libia, 34. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Avda. Libia, 34. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Córdoba. Plaza de Colón, s/n. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Plaza de Colón, s/n. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Córdoba. Av. Campo de la Verdad, s/n. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Av. Campo de la Verdad, s/n. Precio: 1,369 €/l. Petroprix . Córdoba. Av. Esteban de Cabrera, 8. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Av. Esteban de Cabrera, 8. Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Córdoba. C/ Lapislázuli, 10. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. C/ Lapislázuli, 10. Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Córdoba. Polígono Carretera Palma del Río, s/n. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Polígono Carretera Palma del Río, s/n. Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Córdoba. Av. de la Torrecilla, s/n. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Av. de la Torrecilla, s/n. Precio: 1,369 €/l. Petroprix. Córdoba. C/ Ingeniero Juan de la Cierva, 44. Precio: 1,369 €/l.

Gasolina 98

Enerplus . Lucena. Av. Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l.

. Lucena. Av. Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l. Mirasierra . Rute. Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,489 €/l.

. Rute. Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,489 €/l. Fueling . Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,489 €/l.

. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,489 €/l. Shell . Lucena. Ctra. de Cabra, 31. Precio: 1,559 €/l.

. Lucena. Ctra. de Cabra, 31. Precio: 1,559 €/l. El Carmen . Posadas. Av. Andalucía, s/n. Precio: 1,559 €/l.

. Posadas. Av. Andalucía, s/n. Precio: 1,559 €/l. Repsol . Alcolea. N-IV km 384,8. Precio: 1,575 €/l.

. Alcolea. N-IV km 384,8. Precio: 1,575 €/l. Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata. Precio: 1,589 €/l.

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata. Precio: 1,589 €/l. Shell . Pozoblanco. CO-6411 km 0,300. Precio: 1,589 €/l.

. Pozoblanco. CO-6411 km 0,300. Precio: 1,589 €/l. Avia . Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1,599 €/l.

. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1,599 €/l. Petromarkt. Puente Genil. C/ Membrilleras, 5. Precio: 1,599 €/l.

Gasóleo A

Ballenoil . Palma del Río. Av. Santa Ana, 83. Precio: 1,614 €/l.

. Palma del Río. Av. Santa Ana, 83. Precio: 1,614 €/l. F. del Moral . Rute. Av. Blas Infante, s/n. Precio: 1,625 €/l.

. Rute. Av. Blas Infante, s/n. Precio: 1,625 €/l. Almazaras de la Subbética . Carcabuey. A-339 km 17,8. Precio: 1,627 €/l.

. Carcabuey. A-339 km 17,8. Precio: 1,627 €/l. Cepsa . La Rambla. C/ Carrera Baja, 6. Precio: 1,628 €/l.

. La Rambla. C/ Carrera Baja, 6. Precio: 1,628 €/l. Ballenoil . Villanueva de Córdoba. Sector UI-3 Industrial. Precio: 1,639 €/l.

. Villanueva de Córdoba. Sector UI-3 Industrial. Precio: 1,639 €/l. Ballenoil . Lucena. C/ Ejido del Valle, s/n. Precio: 1,649 €/l.

. Lucena. C/ Ejido del Valle, s/n. Precio: 1,649 €/l. Santo Cristo . Monturque. Ctra. Monturque-Moriles km 1. Precio: 1,649 €/l.

. Monturque. Ctra. Monturque-Moriles km 1. Precio: 1,649 €/l. Cooperativa Lucena . Lucena. Av. de la Infancia, 15. Precio: 1,649 €/l.

. Lucena. Av. de la Infancia, 15. Precio: 1,649 €/l. Plenergy. Lucena. C/ Concha Lago, s/n. Precio: 1,649 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Granada

Estas son las gasolineras más baratas hoy lunes 27 de abril en Granada:

Gasolina 95

Sur-Oil . Peligros. C/ Loja esq. Guadix, s/n. Precio: 1,389 €/l.

. Peligros. C/ Loja esq. Guadix, s/n. Precio: 1,389 €/l. Low Cost Tiburonoil . Albolote. C/ Loja, s/n. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. C/ Loja, s/n. Precio: 1,389 €/l. Juncadiesel . Albolote. C/ Baza, 328. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. C/ Baza, 328. Precio: 1,389 €/l. Lerfu . Albolote. Polígono Juncaril, parcela 238. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. Polígono Juncaril, parcela 238. Precio: 1,389 €/l. Minioil Albolote . Albolote. C/ Motril, parcela 243. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. C/ Motril, parcela 243. Precio: 1,389 €/l. BP . Baza. Ctra. Benamaurel, s/n. Precio: 1,397 €/l.

. Baza. Ctra. Benamaurel, s/n. Precio: 1,397 €/l. Alcampo Motril . Motril. Av. Salobreña, s/n. Precio: 1,399 €/l.

. Motril. Av. Salobreña, s/n. Precio: 1,399 €/l. Petroprix . Motril. Ctra. Almería-Motril km 107. Precio: 1,399 €/l.

. Motril. Ctra. Almería-Motril km 107. Precio: 1,399 €/l. Minioil . Peligros. N-323 km 122. Precio: 1,408 €/l.

. Peligros. N-323 km 122. Precio: 1,408 €/l. GM Oil. Motril. C/ Santo Domingo, 23. Precio: 1,409 €/l.

Gasolina 98

AM97 Plus . Valderrubio. Ctra. Tovares km 1,4. Precio: 1,499 €/l.

. Valderrubio. Ctra. Tovares km 1,4. Precio: 1,499 €/l. Alcampo Motril . Motril. Av. Salobreña, s/n. Precio: 1,519 €/l.

. Motril. Av. Salobreña, s/n. Precio: 1,519 €/l. A. Aguaza . Cúllar. N-342 km 156. Precio: 1,579 €/l.

. Cúllar. N-342 km 156. Precio: 1,579 €/l. Shell . Churriana de la Vega. Ctra. Nueva Las Gabias km 2,9. Precio: 1,579 €/l.

. Churriana de la Vega. Ctra. Nueva Las Gabias km 2,9. Precio: 1,579 €/l. Fueling . Albolote. Ctra. Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,579 €/l.

. Albolote. Ctra. Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,579 €/l. Alcampo . Granada. Ctra. Jaén km 88. Precio: 1,595 €/l.

. Granada. Ctra. Jaén km 88. Precio: 1,595 €/l. San Lázaro . Güevéjar. Carretera NE-55 km 16. Precio: 1,595 €/l.

. Güevéjar. Carretera NE-55 km 16. Precio: 1,595 €/l. ASC Carburantes . Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l.

. Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l. ASC Carburantes . Atarfe. N-432 km 429 (lado derecho). Precio: 1,599 €/l.

. Atarfe. N-432 km 429 (lado derecho). Precio: 1,599 €/l. ASC Carburantes. Armilla. Ctra. Armilla km 7. Precio: 1,599 €/l.

Gasóleo A

Alcampo Motril . Motril. Av. Salobreña, s/n. Precio: 1,549 €/l.

. Motril. Av. Salobreña, s/n. Precio: 1,549 €/l. Petroprix . Motril. Ctra. Almería-Motril km 107. Precio: 1,599 €/l.

. Motril. Ctra. Almería-Motril km 107. Precio: 1,599 €/l. GM Oil . Motril. C/ Santo Domingo, 23. Precio: 1,599 €/l.

. Motril. C/ Santo Domingo, 23. Precio: 1,599 €/l. BP . Baza. Ctra. Benamaurel, s/n. Precio: 1,639 €/l.

. Baza. Ctra. Benamaurel, s/n. Precio: 1,639 €/l. Petroprix . Huétor Tájar. Ctra. Granada-Sevilla km 68. Precio: 1,639 €/l.

. Huétor Tájar. Ctra. Granada-Sevilla km 68. Precio: 1,639 €/l. Sur-Oil . Peligros. C/ Loja esq. Guadix, s/n. Precio: 1,649 €/l.

. Peligros. C/ Loja esq. Guadix, s/n. Precio: 1,649 €/l. Low Cost Tiburonoil . Albolote. C/ Loja, s/n. Precio: 1,649 €/l.

. Albolote. C/ Loja, s/n. Precio: 1,649 €/l. Juncadiesel . Albolote. C/ Baza, 328. Precio: 1,649 €/l.

. Albolote. C/ Baza, 328. Precio: 1,649 €/l. Lerfu . Albolote. Polígono Juncaril, parcela 238. Precio: 1,649 €/l.

. Albolote. Polígono Juncaril, parcela 238. Precio: 1,649 €/l. Minioil Albolote. Albolote. C/ Motril, parcela 243. Precio: 1,649 €/l.

El Mapa de Geoportal para repostar más barato

Con los precios vistos ya puedes hacerte una idea de dónde está más barata hoy la gasolinera o a cuál ir a repostar antes de arrancar tu rutina en este lunes 27 de abril, pero si quieres afinar todavía más la búsqueda, te recomendamos utilizar la herramienta del Geoportal de gasolineras del Ministerio de Transición, ya que puedes afinar tu búsqueda mucho más, y verás tanto un listado como un mapa similar al que ahora te mostramos por ejemplo de la búsqueda que hemos hecho para Córdoba: