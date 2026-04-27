La Guardia Civil libera a una menor de 15 años tutelada en Huelva: tres detenidos por detención ilegal y agresión sexual

La Guardia Civil, dentro de la operación Custos-Tiscal, ha rescatado a una menor de 15 años que había sido víctima de agresiones sexuales mientras permanecía retenida contra su voluntad, después de haber sido inducida a abandonar un centro de protección en la provincia de Sevilla.

En el desarrollo de la operación, tres personas han sido arrestadas como supuestas responsables de detención ilegal, estafas y falsificación de medios de pago. A uno de los detenidos también se le atribuye un delito de agresión sexual contra la menor.

Los hechos ocurrieron cuando la menor, bajo tutela de la Junta de Andalucía y residente en un centro de protección, fue abordada por una mujer que había permanecido en ese mismo centro hasta fechas recientes.

Actuación policial

Esta mujer, junto con su pareja, logró convencerla para que abandonara el centro de protección sin conocimiento de sus responsables. Posteriormente, la menor fue trasladada a un domicilio de la localidad de Isla Cristina (Huelva), donde fue retenida contra su voluntad.

Durante ese tiempo, los autores le retiraron el teléfono móvil y el reloj con geolocalización proporcionado por el centro de protección con el fin de ser localizada.

Durante el tiempo en el que permaneció retenida, la menor fue obligada a participar en estafas telefónicas mediante el uso fraudulento de datos personales y bancarios de terceras personas, realizando compras de diverso valor como joyas, ropa, etc.

Asimismo, uno de los detenidos habría agredido sexualmente a la víctima en varias ocasiones, empleando amenazas y violencia. La localización de la menor fue posible gracias a la actuación de la Guardia Civil, tras lograr la víctima contactar con una amiga, a la que facilitó información relevante sobre su ubicación.

En un primer momento, la menor no manifestó lo ocurrido por temor a posibles represalias, pero posteriormente, cuando se encontraba más segura en compañía de las educadoras del centro, denunció los hechos.

Por tal motivo, los agentes detuvieron a tres personas y registraron un domicilio donde se intervinieron diversos efectos, entre ellos joyas, teléfonos móviles y datos bancarios de múltiples víctimas.

Igualmente, se ha podido determinar que los detenidos captaban a personas en situación de vulnerabilidad, a las que retiraban su documentación bajo engaño a cambio de alojamiento o manutención, utilizándolas posteriormente para cometer compras de productos mediante el uso de tarjetas bancarias fraudulentas.