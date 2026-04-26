Imputados dos rumanos tras un asalto exprés al depósito municipal para recuperar su propio coche

Lo que debía ser un trámite administrativo rutinario acabó convirtiéndose en una escena digna de acción cinematográfica. La Policía Local de Palma ha imputado a un hombre y una mujer, de 22 y 21 años y nacionalidad rumana, por un presunto delito leve de hurto de cosa propia tras protagonizar un sorprendente episodio: recuperar su propio vehículo del depósito municipal por la fuerza.

Todo comenzó el pasado 2 de abril, cuando el turismo fue retirado de la vía pública, en la calle Begònia, debido a una infracción de estacionamiento. Como marca el procedimiento, el coche fue trasladado al depósito municipal, a la espera de que sus propietarios abonaran las tasas correspondientes.

Sin embargo, lo que ocurrió al día siguiente dejó atónitos a trabajadores y agentes. En la mañana del 3 de abril, la pareja acudió a las instalaciones municipales aparentemente con la intención de regularizar la situación. Mientras conversaban con el personal en el mostrador de atención al público, el varón aprovechó un descuido para dirigirse directamente a la zona donde se encontraba el vehículo.

Minutos después, la escena se tornó caótica: ambos abandonaban el recinto a bordo del coche, tras romper el precinto de seguridad y embestir la barrera de salida. Todo ello, sin haber abonado ni un solo euro por la retirada y custodia del turismo.

El incidente activó de inmediato un dispositivo policial. La colaboración entre distintos cuerpos fue clave, especialmente la intervención de la Policía Local de Calvià, que logró localizar el vehículo en una zona comercial de Son Caliu. Allí, los agentes interceptaron el coche e identificaron plenamente a sus ocupantes, quienes no supieron justificar de manera coherente la posesión del mismo.

El vehículo fue nuevamente retirado y devuelto al depósito municipal de Palma, cerrando así un insólito «viaje de ida y vuelta”» Pero la historia no terminó ahí. A pesar de haber sido identificados inicialmente e incluso acudir a dependencias policiales con la intención de recuperar el coche, los ahora imputados ignoraron posteriores citaciones clave para esclarecer los hechos. Esta actitud les ha supuesto, además, la imposición de actas por infracción grave a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

El atestado policial ya ha sido remitido a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia, donde continuará el proceso judicial de un caso tan inusual como revelador: cuando recuperar tu propio coche puede acabar convirtiéndose en un delito.