Un hermano de Chaves adjudicó una obra pública a una empresa que tenía como técnico a su propio hijo

Leonardo Chaves Marín, sobrino del ex presidente andaluz Manuel Chaves y técnico en Alcalá de Guadaíra, vuelve a desatar la polémica por su papel en contratos públicos. Y es que en 2005 figuró como «arquitecto técnico y jefe de obra» en una empresa que logró un contrato público gracias a la adjudicación de su propio padre, alto cargo de la Junta y hermano de Manuel Chaves. Leonardo Chaves Marín, tal y como desveló la semana pasada OKDIARIO Andalucía, es el técnico responsable de decenas de contratos de Alcalá a la empresa del novio de la alcaldesa socialista, Ana Isabel Jiménez.

El antecedente se remonta al expediente para la adjudicación de una cubierta presostática en la piscina de la Ciudad Deportiva de Huelva. La obra fue adjudicada a Climo Cubierta el 15 de noviembre de 2005 por Leonardo Chaves González, entonces director general de Tecnología e Infraestructuras Deportivas de la Junta de Andalucía y hermano de Manuel Chaves, y padre de Leonardo Chaves Marín, «arquitecto técnico y jefe de obra» de Climo Cubierta cuando se firmó la concesión.

Según la documentación remitida en su día por la Consejería de Turismo y Deporte al Parlamento andaluz, Climo Cubierta incluyó en su propuesta la relación de técnicos disponibles para ejecutar la obra. Entre ellos aparecía Leonardo Chaves Marín, hijo del director general que firmó la adjudicación, como «arquitecto técnico y jefe de obra».

Ese dato supone una posible vulneración de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, ya que, como explican a OKDIARIO Andalucía fuentes jurídicas, el artículo 7 obligaba a los altos cargos a inhibirse en asuntos que afectaran a empresas en las que hubieran intervenido familiares hasta el segundo grado civil. En este caso, Leonardo Chaves González no se inhibió, sino que firmó la adjudicación a una empresa en la que era jefe su propio hijo.

El episodio dejó también en entredicho la versión ofrecida por Gaspar Zarrías en el Parlamento andaluz. El entonces consejero de Presidencia afirmó que el hijo de Leonardo Chaves trabajó en Climo Cubierta entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de julio de 2005 y que, en ese periodo, «ni un solo contrato se le adjudicó a Climo Cubierta».

Sin embargo, la realidad pasa porque el expediente reflejaba que el 4 de noviembre de 2005 Leonardo Chaves Marín seguía apareciendo como «arquitecto técnico y jefe de obra» en la documentación de Climo Cubierta para optar a la adjudicación. Once días después, su padre firmó la adjudicación de la obra.

Dos décadas después, Leonardo Chaves Marín vuelve a aparecer en el foco de la contratación pública. OKDIARIO Andalucía ha desvelado también que figura como responsable técnico en contratos menores del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra adjudicados a Imangener, empresa vinculada al novio de la alcaldesa socialista, Ana Isabel Jiménez.