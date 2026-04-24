El sobrino de Chaves autorizó contratos menores por un millón al novio de la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra

Leonardo Chaves, sobrino del ex presidente de la Junta socialista de Andalucía, Manuel Chaves, ha autorizado gran parte de unos 60 contratos menores por cerca de un millón de euros desde el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a la empresa vinculada al novio de la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez (PSOE), en expedientes tramitados en los últimos años bajo su responsabilidad técnica dentro del Consistorio.

Este nuevo episodio amplía la información publicada por OKDIARIO Andalucía sobre el puesto que el PSOE creó a medida para Leonardo Chaves en el Ayuntamiento alcalareño y que, pese a su carácter temporal, se ha mantenido ahí durante 21 años hasta el día de hoy. La documentación analizada por este periódico revela que el sobrino del histórico dirigente socialista no solo sigue en la estructura municipal, sino que desempeña un papel relevante en la tramitación de contratos públicos.

En concreto, distintos expedientes de contratos menores sitúan a Leonardo Chaves como «responsable del contrato», una figura técnica clave en el procedimiento administrativo. Estos contratos terminan adjudicándose a Imangener, empresa vinculada a la pareja de la alcaldesa, en un contexto en el que la propia regidora ha reconocido públicamente dicha relación.

Uno de los expedientes a los que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía, relativo a actuaciones en el CEIP Cervantes -como tantos otros-, refleja que el procedimiento se tramitó con una única oferta solicitada y presentada, que correspondía a Imangener S.A., resultando adjudicataria. El documento recoge literalmente «ofertas solicitadas: 1» y «ofertas presentadas: 1».

Además, la petición de oferta se dirige directamente a esta empresa, sin que conste la participación de otras compañías, en un expediente en el que vuelve a figurar Leonardo Chaves como responsable técnico. La adjudicación se formaliza por un importe de 3.593,46 euros, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La empresa adjudicataria presentó la correspondiente declaración responsable firmada por su gerente para concurrir al contrato menor, cumpliendo así los requisitos exigidos en este tipo de procedimientos simplificados.

Estos documentos evidencian la intervención necesaria del sobrino de Manuel Chaves en expedientes que acaban beneficiando a la empresa vinculada al entorno personal de la alcaldesa, en un contexto en el que la Fiscalía archivó previamente una denuncia al no apreciar delito, aunque dejó abierta la posibilidad de que los hechos puedan ser nuevamente denunciados ante los juzgados.