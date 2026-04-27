El Senado, bastión de la tauromaquia frente al boicot de Sánchez: «Es patrimonio, protegerla es su obligación»

Lleno hasta la bandera por segunda vez consecutiva en el Senado para la entrega del Premio Nacional de Tauromaquia 2025, que ha recaído sobre el torero Curro Vázquez. Tras el boicot del Gobierno de Pedro Sánchez a la fiesta nacional, la Cámara Alta sigue defendiendo la tauromaquia, otorgando el premio que eliminó en 2024 el Ejecutivo socialcomunista.

«Es patrimonio por ley, protegerla es de obligado cumplimiento», ha defendido el presidente del Senado, Pedro Roldán, aludiendo a la ley aprobada en 2013, en la clausura de la gala. «Sigamos defendiéndola, es nuestra cultura, nuestra tradición y nuestro presente», ha añadido, criticando que donde se debería hacer entrega del premio es en el «Ministerio de Cultura», representado actualmente por Ernest Urtasun, declarado antitaurino que eliminó en 2024 el galardón de forma unilateral.

«Los datos son datos: 6,2 millones de personas acudieron a un espectáculo taurino el año pasado», ha señalado Roldán, recordando que «lejos de resignarnos, aunamos esfuerzos para mantener la entrega».

El maestro Curro Vázquez

El maestro Curro Vázquez ha recogido el Premio Nacional de Tauromaquia 2025 en el antiguo salón de sesiones de la Cámara Alta de las Cortes Generales.

A sus 74 años, trenzó el paseíllo en Las Ventas el pasado 12 de octubre, en el festival en honor a Antoñete, con quien tuvo una estrecha amistad y que fue impulsado por el torero José Antonio Morante de la Puebla. Por el reencuentro histórico de Vázquez, con la plaza que lo ha sido todo en su carrera y su actuación, convirtiéndose en el matador más longevo en lidiar en el coso madrileño, el jurado acordó otorgarle el galardón.

Al torero de Linares, sus acérrimos partidarios le denominaron El Curro de Madrid. En esta plaza sumó 82 corridas de toros. Los triunfos más sonados llegaron en 1981 con el toro de Salvador Domecq, la tarde de Victorino Martín en 1989 y la faena bajo el diluvio del 94 con el toro de Alcurrucén, entre otras.

«Una cita que trascendió lo meramente artístico para convertirse en una afirmación cultural», ha sostenido el presidente de la FTL y ganadero, Vitorino Martín: «Él es uno de los nuestros. Somos una familia que sufre y celebra junta». Martín ha dedicado también unas palabras a José Antonio Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey, que se encuentran convalecientes y no han podido asistir por sendas cogidas en la feria de Sevilla.

Premio Nacional de Tauromaquia: resistencia a la censura

El Premio Nacional de Tauromaquia está creado por nueve comunidades autónomas (Aragón, Valencia, Madrid, Castilla y León, Castilla y La Mancha, Cantabria, Extremadura, Murcia y Andalucía), el Senado y la Fundación Toro de Lidia. Además de la Ciudad autónoma de Melilla, que se ha unido este año. La FTL, gracias a su titánica labor, ha logrado coordinar el inmenso poder que tiene la ciudadanía y detener el golpe de Estado cultural que ha tratado de urdir el ministro de Sumar.

La dotación económica del premio es de 30.000 euros, el mismo importe que el correspondiente a los Premios Nacionales de Cultura que otorgaba el Ministerio desde 2013, pero creado en 2011 por el Ejecutivo del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El propósito de este galardón ha sido durante estos años reconocer «los méritos extraordinarios de un profesional del toreo, en todas sus diferentes manifestaciones (torero, ganadero, empresario, etc.), o de una persona o institución que haya destacado por su labor en defensa de la difusión de los valores culturales de la tauromaquia».

El pasado año, el premio fue entregado por primera vez ex aequo al cineasta Albert Serra, por su película Tardes de Soledad, y a la Unión de Criadores del Toro de Lidia (RUCLT), en sus 120 años de su fundación.

En estos años, han sido reconocidos por su contribución a la Tauromaquia, el maestro Paco Ojeda (2013), el fotógrafo Francisco Cano ‘Canito’ (2014), la Escuela de Tauromaquia de Madrid Marcial Landa (2015), el ganadero Victorino Martín (2016), el maestro Enrique Ponce (2017), el torero Juan José Padilla (2018), el Foro de Promoción, Defensa y Debate de las Novilladas (2019), la Fundación Toro de Lidia (2020), el genio Morante de la Puebla (2021), la Casa de la Misericordia de Pamplona (2022), y el torero Julián López el Juli.