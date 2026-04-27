Jordi Pujol se libra de ser juzgado por su fortuna ilícita gracias a su «deterioro cognitivo»

El ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, de 95 años, ha sido exonerado de la causa que se juzga contra la familia Pujol por presunto enriquecimiento ilícito gracias a su «deterioro cognitivo». Así lo ha manifestado el magistrado de la Audiencia Nacional, Ricardo de Prada, quien ha concluido que Pujol no está en condiciones de declarar ni de afrontar el proceso penal.

La decisión ha sido tomada tras una evaluación médica y, tras una reunión de los miembros del tribunal con el expresidente, en presencia del forense y de su defensa.

La Fiscalía Anticorrupción reclamaba para el expresidente 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros como presunto autor de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Anticorrupción acusaba a Pujol y a sus siete hijos, contra los que se mantiene la imputación, de haber formado una supuesta asociación ilícita para enriquecerse durante décadas con actividades corruptas, valiéndose de su posición política.

También acusa a 15 presuntos colaboradores, entre ellos, empresarios que habrían contribuido a blanquear la fortuna de los Pujol a través de sociedades instrumentales que presuntamente gestionaba el primogénito del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado sostienen que empresarios pagaron comisiones a cambio de recibir adjudicaciones públicas y que, para ocultar la procedencia ilícita de los fondos, se realizaron operaciones ficticias, y rechazan que la fortuna de la familia en Andorra sea la herencia del abuelo Florenci Pujol.

La Audiencia Nacional ya había acordado el pasado mes de noviembre que el ex presidente de la Generalitat declarase por videoconferencia debido a su estado de salud. El magistrado señaló que si se produjese «cualquier modificación de su estado de salud», el tribunal sería el que decidiese si «está en condiciones» de seguir en el juicio. El proceso se inició con una comparecencia previa por videoconferencia de Jordi Pujol, a puerta cerrada, para que explicase su estado de salud, después de estar hospitalizado desde mediados de noviembre por una neumonía.