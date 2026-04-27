Sáenz de Santamaría no recuerda nada de la ‘Kitchen’: «De todo me enteré por la prensa»

La ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este lunes ante la Audiencia Nacional que no recuerda nada relativo a la llamada operación Kitchen durante el tiempo en el que estuvo en el Gobierno y que todo lo que supo sobre ella fue a través de la prensa. Además, la ex dirigente del Partido Popular ha dicho que no recuerda si el CNI tuvo algún tipo de participación en operaciones de investigación contra la familia Bárcenas.

Preguntada por la letrada del PSOE si conocía a Javier Iglesias, abogado al que Luis Bárcenas ha vinculado con el PP y con Mariano Rajoy, Sáenz de Santamaría ha dicho que no. «Lo que haya dicho Rajoy en esta sala bien dicho está», ha asegurado.

Cabe recordar que el propio Luis Bárcenas declaró el pasado 22 de abril que Javier Iglesias se reunió en varias ocasiones con él y que le amenazó cuando estaba en prisión. «Con Javier Iglesias me he reunido en varias ocasiones, tres que yo recuerde, incluso una prácticamente nada más entrar en Soto del Real en la que vino a amenazarme si iba a declarar el día 15, como efectivamente hice, con que mi mujer entraría en prisión si se me ocurría declarar en el sentido en el que declaré», dijo.

Durante su comparecencia como testigo, Sáenz de Santamaría también ha negado haber tenido conocimiento de seguimientos a Luis Bárcenas o que desde presidencia le trasladasen que tenían interés en tener una mayor información sobre los escándalos relacionados con el ex tesorero del PP.

También ha dicho que nunca indagó sobre los papeles de Bárcenas y que no tuvo conocimiento interno de su situación fiscal.

Bárcenas y las grabaciones

Guillermo Bárcenas, hijo del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha testificado este lunes en el juicio de la denominada operación Kitchen, en la Audiencia Nacional, que su padre le habló de unas grabaciones «en el despacho de Mariano Rajoy», que sin embargo él no escuchó «nunca». Guillermo ha asegurado que sólo sabe «lo que le contó en su día» su padre y desliza que la conversación con Rajoy estaba relacionada con «algo de la contabilidad B».