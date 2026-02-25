Cómo se dice en español, mahonesa o mayonesa: poca gente sabe la respuesta pero la RAE es muy clara

En España, la mayonesa es protagonista de platos tan queridos como la ensaladilla rusa, los huevos rellenos o el pescado rebozado. Su textura cremosa y su sabor suave, ligeramente ácido si se añade limón o vinagre, la convierten en el complemento perfecto para multitud de recetas. Sin embargo, hay una duda que persiste desde hace décadas: ¿cómo se dice en español, mayonesa o mahonesa?

Para que quede perfecta, hay algunos trucos infalibles. Es esencial que el huevo esté a temperatura ambiente y que el aceite se incorpore correctamente para lograr una buena emulsión. Asimismo, si se utiliza batidora de mano, conviene apoyar el cabezal en el fondo del vaso y no moverlo hasta que la base empiece a espesar. La paciencia es clave para que la salsa se ligue sin cortarse.

¿Mahonesa o mayonesa?

Cuando dudamos entre mayonesa o mahonesa, lo primero que debemos aclarar es que cualquiera de las dos palabras es correcta. La RAE acepta ambos usos, aunque es más habitual el primero, mayonesa. Ambas palabras nos adentran en la cuestión del origen de esta salsa.

Tradicionalmente, se ha pensado que esta salsa, elaborada a partir de huevo, aceite de oliva, zumo de limón y sal, fue «descubierta» por soldados franceses a mediados del siglo XVIII en Mahón, Menorca. De ahí vendría la palabra original «mahones», como procedente de Mahón. Sin embargo, algunas fuentes citan las primeras referencias de la salsa, varios años antes, también en Baleares. Según esta teoría, se llamaba «all-i-oli bó», es decir, «alioli bueno» en catalán.

Los soldados franceses, sorprendidos por su textura y sabor, copiaron la receta sin el ajo y la llevaron a su país. La palabra «mayonesa» empezó a aparecer a principios del siglo XIX en los libros de cocina francesa. El nombre podría haber sido una adaptación fonética francesa de la palabra original «mahonesa».

«Las dos formas, mayonesa y mahonesa, son válidas para designar la salsa, pero es más frecuente hoy el uso de mayonesa», sentencia la RAE.

La mejor receta casera

@jordicruzof Receta de mahonesa casera y como arreglarla si se corta 🥚 Ingredientes • 1 huevo (a temperatura ambiente) • 200 ml de aceite suave (girasol o un oliva muy suave) • 15 ml zumo de limón de vinagre • 4/5 gr Sal 👩‍🍳 Paso a paso 1. Prepara el vaso de la batidora Pon en el vaso el huevo entero, una pizca de sal y el chorrito de limón o vinagre. 2. Añade el aceite Vierte el aceite con suavidad, intentando que quede en la parte superior sin mezclarse todavía. 3. Coloca la batidora Introduce la batidora hasta el fondo del vaso, apoyada en la base, sin moverla. 4. Empieza a batir Enciende la batidora a velocidad baja o media. Verás que la mezcla del fondo empieza a emulsionar y volverse blanca y espesa. 5. Sube lentamente Cuando la base esté bien ligada, sube la batidora muy despacio para que vaya incorporando el aceite de arriba. Este paso es clave para que no se corte. 6. Ajusta sabor y textura Cuando esté espesa y homogénea, prueba y corrige de sal o limón. Si la quieres más ligera, añade una cucharada de agua y mezcla un segundo. 💡 Consejos para que no se corte • El huevo debe estar a temperatura ambiente. • No muevas la batidora hasta que la emulsión esté formada. • Si se corta, puedes recuperarla empezando de cero y añadiendo 10 ml de agua a la mezcla cortada. ♬ sonido original – JordiCruzOf

«La mayonesa puede parecer problemática, pero hacerla bien es muy sencillo si se siguen unos pasos básicos.

Para prepararla necesitas aproximadamente 200 ml de aceite suave (puede ser aceite de girasol o de oliva suave), 1 huevo, 4 o 5 gramos de sal y, de forma opcional, unos 15 ml de vinagre o zumo de limón. También es fundamental utilizar un brazo triturador que esté perfectamente limpio.

Coloca todos los ingredientes en el vaso de la batidora. Introduce el cabezal hasta el fondo, procurando que no quede aire dentro. Empieza a batir sin mover el brazo, de forma suave y constante. Poco a poco la base irá emulsionando. Cuando veas que comienza a espesar, entonces puedes ir subiendo el brazo lentamente. Si trabajas despacio, la mayonesa quedará perfecta.

Ahora bien, si utilizas demasiado aceite para un solo huevo (por ejemplo, 400 ml con solo 1 huevo) y no terminas de montarla correctamente, al parar y moverla es muy probable que se corte.

Si la mayonesa se corta, arreglarla también es muy sencillo. En un recipiente limpio, coloca un huevo nuevo (el que faltaba si habías puesto demasiado aceite). Añade la mayonesa cortada poco a poco y un pequeño chorrito de agua, unos 15 ml. Introduce el cabezal inclinado para que salga el aire (verás un par de burbujas) y empieza a batir muy suavemente, sin moverlo al principio. Cuando emulsione, ya puedes levantar lentamente el brazo.

Con paciencia y suavidad, recuperarás una mayonesa perfecta», explica el chef Jordi Cruz.