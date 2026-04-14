KPMG ha formado a 1.909 jóvenes en ciberseguridad en España en el marco de la séptima edición del Global Cyber Day, un 80% más que en la pasada edición, mediante 75 talleres impartidos en 20 centros educativos y ONG de A Coruña, Barcelona, Madrid y Zaragoza.

La iniciativa, desarrollada por 69 profesionales de Ciberseguridad de la firma en calidad de voluntarios, se enmarca en un programa global que este año ha sensibilizado a más de 150.000 jóvenes en 60 países sobre los riesgos asociados al uso de internet.

Según KPMG, el incremento de alumnos y centros refleja el interés creciente por la protección de datos personales y los riesgos derivados del uso de redes sociales, juegos ‘online’, teléfonos móviles y de la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA).

Durante las sesiones, los expertos incidieron en pautas de uso seguro de la tecnología, la detección precoz del acoso cibernético y la importancia de desarrollar un pensamiento crítico en el entorno digital.

María Jesús Hernández, del departamento de Orientación del Colegio Ramón y Cajal (Inspired Education Group) de Madrid, destacó la «capacidad de comunicación» y el compromiso de los formadores, que lograron despertar la curiosidad del alumnado y fomentar preguntas.

KPMG ya ha formado a 8.200 jóvenes en siete ediciones

Por su parte, Nadia Seoane, coordinadora del Programa Infancia y Adolescencia en Bayt al Thaqafa de Barcelona, subrayó que los talleres aportaron «una buena base» para seguir trabajando en la protección de la información y la prevención de riesgos en internet.

Óscar Villasur, director de Digital Identity de Ciberseguridad de KPMG, afirmó que el compromiso de la firma «va más allá de lo profesional», al apostar por la concienciación en ciberseguridad de las nuevas generaciones en un contexto en el que la tecnología está presente desde edades cada vez más tempranas.

Desde el lanzamiento del programa, los profesionales de ciberseguridad de KPMG en España han sensibilizado ya a 8.200 jóvenes en las siete ediciones celebradas.