Dembélé irrita al Barcelona tras ganar la Champions con el PSG: «¡Ahora soy un poco más profesional!»

Ousmane Dembélé ha irritado al Barcelona y sus aficionados por unas sorprendentes declaraciones en las que reconoce, ahora que ha ganado la Champions con el PSG y es el máximo favorito a ganar el Balón de Oro, que es «un poco más profesional», comparando con algunas actitudes que tenía en su etapa en el conjunto azulgrana.

«Soy un poco más profesional. Lo era antes, pero ahora lo soy aún más. Ahora, incluso en mis días libres, me gusta ir al centro de entrenamiento, recuperarme y trabajar con los fisioterapeutas», expresa Dembélé, que especifica que ahora le gusta ir a entrenar, por lo que se entiende que antes eso no le gustaba mucho. Ese «antes» es su etapa en Barcelona.

«He cambiado muchas cosas en mi vida diaria. Dentro y fuera del campo, con mi preparador físico, los fisioterapeutas. Me ha permitido rendir mucho mejor, especialmente en los últimos dos años», añade el futbolista francés, en el momento más importante de su carrera tras ganar la Champions con el Paris Saint-Germain y ver como es el favorito para ganar el próximo Balón de Oro que se entregará en septiembre.

Además, Dembélé recuerda su etapa en Barcelona a la hora de explicar porque ahora es «un poco más profesional»: «Antes, iba a casa, jugaba al NBA 2K y veía un poco la tele. Era más joven, es normal. Pero, con el tiempo, se paga, y lo vi especialmente en Barcelona».

«Llegué joven, jugué allí de los 20 a los 26 años, tuve muchos problemas físicos. Aprendí mucho allí, me fue útil. Ahora conozco mucho mejor mi cuerpo y, como resultado, me lesiono menos», continúa Ousmane Dembélé en una entrevista en L’Equipe que no ha gustado a muchos aficionados del Barcelona, tal y como han expresado en las redes sociales.

Dembélé sobre el Balón de Oro

En esa entrevista, Dembélé se moja sobre el Balón de Oro. «Ganarlo siendo futbolista es, sin duda, el Santo Grial a nivel individual. Es algo con lo que sueñas de pequeño», expresa el futbolista galo, que dice que «estar entre los favoritos al Balón de Oro ya es una victoria para mí».

«Me gusta regatear, pero también soy alguien que ayuda muchísimo al equipo y que quiere marcar. Después, cada uno piensa lo que quiere y vota lo que quiere. Si te gusta Ousmane Dembélé, bien; si no, la vida sigue. Ya veremos», añade el futbolista francés del PSG, ex del Barcelona.

Por su parte, Dembélé elogia a Lamine Yamal, uno de sus máximos rivales para ese Balón de Oro: «Todo el mundo hablaba de Lamine Yamal desde pequeño en el Barcelona. Cuando llegó al primer equipo, comprendimos que era excepcional y adquirió otra dimensión».