William Levy se ha convertido en uno de los actores más reconocidos de la pequeña pantalla. Aunque durante los últimos años su nombre dio el salto gracias a su interpretación en Café con aroma de mujer, lo cierto es que el cubano cuenta con una gran lista de trabajos a sus espaldas.

Su fama y popularidad ha provocado que su rostro sea reconocido a nivel internacional. Por ello, siempre ha tratado de mantener ciertos aspectos de su vida en la máxima privacidad posible. Una situación que ha influido también en su decisión de mantener un perfil parcialmente alejado de las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por William Levy / Actor Producer (@willevy)

Tal y como se puede comprobar en su cuenta personal de Instagram, el actor recurre a la plataforma para promocionar sus nuevos proyectos profesionales o para saludar a sus fans. Pero, recientemente, William Levy ha acudido a sus stories para enviarles una clara advertencia a sus más de 11 millones de seguidores.

«Las redes sociales han transformado la vida de las personas, desdibujando en muchas ocasiones la línea entre lo que se publica y lo que no. Mucha gente proyecta una vida en sus redes sociales que no siempre se corresponde con la realidad. Esta necesidad de mostrarse online puede nublar la importancia de estar presente en los momentos reales, llevando a la desconexión potencial de las personas digitales y las experiencias auténticas, estén presentes en lo real, no en las redes sociales. Los amo», escribió.

Un alegato sobre las redes sociales y lo mucho que está afectando a miles de personas en su día a día, algo que no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, las palabras del cubano han circulado por las plataformas como la pólvora y han protagonizado numerosos titulares a nivel internacional.

El último proyecto de William Levy en televisión

Tras conquistar a medio mundo con su papel de Sebastián Vallejo en Café con aroma de mujer, el cubano ha vuelto a las telenovelas de la mano de un nuevo protagónico. El pasado mes de octubre Telemundo estrenó Vuelve a mí, una serie de romance, venganza, secretos y una desaparición inesperada.

«Vuelve a Mí tiene una historia sumamente poderosa y relacionable, y estoy seguro de que nuestros espectadores se podrán identificar con ella y sus personajes», dijo Levy. «Hemos puesto mucha pasión en este proyecto y estamos entusiasmados de compartirlo con el mundo», agregó.

En España la producción está siendo emitida gracias al canal de Divinity y el recibimiento entre los espectadores no ha podido ser mejor. Nuevos capítulos que llegan cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:45 horas. Sin duda, un nuevo proyecto estrella donde el artista de 43 años ha vuelto a demostrar el gran talento que alberga.