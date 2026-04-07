La circulación de los trenes de Renfe se ha reducido de forma drástica en el mes de marzo, es decir, unos dos meses después del accidente de Adamuz. En concreto, las reducciones de velocidad, los retrasos en los trenes y la ampliación de los plazos para retomar los trayectos a Málaga han causado que las circulaciones de trenes en el mes de marzo de 2026 se hayan disminuido un 29% con respecto al mes de diciembre. De esta forma, según el último informe de puntualidad de Renfe, se ha pasado de 8.557 circulaciones en el mes de diciembre de 2025 a 6.105 en marzo de 2026.

Igualmente, llama la atención que este descenso en marzo es aún más notorio que el del mes de febrero, ya que en este mes se produjeron 6.400 circulaciones, unas 300 más. Sin embargo, esta reducción ha sido progresiva desde el accidente de Adamuz, debido a que en el mes de enero también había caído hasta la cifra de 7.816.

Por otro lado, el retraso medio de los trenes de Renfe en el mes de marzo ha pasado a ser de 16 minutos, mientras que en el mes de diciembre era de 13 minutos.

Cae la puntualidad de los trenes de Renfe

De igual forma, la puntualidad de los trenes de Renfe también ha caído desde Adamuz. Así, en diciembre de 2025, el 71,3% de los trenes llegaban con retrasos de menos de 5 minutos, mientras que en marzo de 2026 se ha pasado a que sólo un 48,4% llega con retrasos de 5 minutos. Igualmente, los trenes que llegaban con retrasos de menos de 15 minutos también han pasado de ser del 87,8% al 74,5%.

No obstante, donde más se nota el incremento de retraso medio de minutos es en la llegada de los trenes a su destino. En este caso, en el mes de diciembre de 2025 eran de 3 minutos, mientras que en marzo es de 11 minutos. Aunque en febrero se registró la cifra más alta con 19 minutos y en enero con 15 minutos.

Asimismo, han crecido los minutos de retraso medio a destino final por trenes retrasados, ya que se ha pasado de 12 minutos en diciembre de 2025 a 16 minutos en el mes de marzo de 2026. En el mes de enero, estos retrasos fueron de 26 minutos de media y en febrero eran de 24.

Además, los minutos de retraso por incidencias, en el 79% de los casos, en el mes de marzo se han debido a causas externas —principalmente, infraestructuras—, mientras que en el mes de diciembre se situaban en torno al 69%. Aunque se percibe un descenso con respecto a febrero, que era del 78%, y con respecto a enero, que era del 85%.