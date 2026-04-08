Feijóo promete bajar el IRPF y otros impuestos: «Si no se roba dentro del Gobierno, hay margen»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que bajará el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como otros impuestos, si se convierte en presidente del Gobierno porque «si no se roba, hay margen». Así lo ha trasladado en un acto en Madrid en el que también ha participado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.

Este anuncio se ha producido en un momento en el que la recaudación por IRPF ha pasado de 82.855 millones a 142.466 millones entre 2018 y 2025, lo que representa un 72% más. A pesar de esa situación, ha recordado el líder de los populares, los españoles están sufriendo «peores servicios» y un deterioro «alarmante» de las infraestructuras.

Feijóo ha defendido en el acto que ha celebrado el PP contra el «infierno fiscal» impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez que «con menos impuestos se puede recaudar más» y ha manifestado que el hecho de que el Ejecutivo presuma de la recaudación «es un insulto a la gente». Estas declaraciones llegan, precisamente, el día que comienza la campaña de la Renta.

Asimismo, el PP ha acusado a Pedro Sánchez de «proteger a los que roban» y de desatar un «infierno» para los contribuyentes.

El plan del PP

En el plan propuesto por Alberto Núñez Feijóo se recoge la necesidad de bajar impuestos y mejorar servicios públicos porque, como defiende, «si no se roba dentro del Gobierno, hay margen de mejora».

En concreto, en el plan se destacan seis compromisos:

Bajar los precios de la carne, el pescado y otros productos frescos.

Bajar el IRPF desde el prmer año de legislatura.

Bonificar los cuatro primeros años para los jóvenes.

Eximir el IVA a los autónomosque facturen menos de 85.000 euros.

No recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones.

Convertir a nuestro país en una economía digital competitiva.

Los populares recuerdan que «nunca antes se habían pagado tantos impuestos» ni se habían dado «tantos problemas en relación a la gestión pública, como los relacionados con los ferrocarriles». Así las cosas, han indicado que «los salarios ya son menores en términos reales». «El salario medio de un trabajador en España es de 40.000 euros y de esos ingresos más del 54% se lo queda Hacienda», señalan.

En el acto en el que han participado Alberto Núñez Feijóo y Juan Bravo, también se ha desarrollado una mesa con Emilio Froján, propietario de startup de motos eléctricas; que ha acusado al Gobierno de «demonizar al empresario» y motivar que la población más joven quiera ocupar una plaza publica. «Más del 47% de los jóvenes quieren ocupar una plaza publica», ha indicado al respecto.