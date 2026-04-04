El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular (PP), Alberto Nadal, ha denunciado este sábado desde Zaragoza que «las familias españolas sufren la Semana Santa más cara de la historia, tras ocho años de un Gobierno socialista que ha disparado la presión fiscal en 100.000 millones de euros». En ese sentido, la formación azul defiende que las subidas de impuestos del Ejecutivo de Sánchez han impactado en el poder adquisitivo de los ciudadanos.

El responsable político popular ha advertido que «la inflación se ha comido los salarios y encima los impuestos no hacen sino crecer», recordando que la recaudación de IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) e IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) se ha incrementado en 100.000 millones de euros bajo el Gobierno de Sánchez.

Una presión fiscal que impacta directamente en los bolsillos de los ciudadanos. «65.000 millones adicionales de IRPF, que es fundamentalmente un impuesto sobre salarios, y 35.000 millones más de IVA que pagan las familias a través de su consumo», ha desgranado Nadal.

Por otro lado, el vicesecretario del PP ha señalado que las familias con hijos son las más perjudicadas por estas medidas del Ejecutivo socialista, pues ellas son quienes más gastan en energía y alimentos, es decir, aquellos productos que más han subido de precio.

La Semana Santa más cara

En ese sentido, Nadal ha recordado que los únicos alivios fiscales han llegado de la mano del PP: «Durante semanas fueron denigradas por el Gobierno socialista para, al final, adoptar la rebaja de impuestos sobre la gasolina, la electricidad, el gas y el butano que nosotros habíamos propuesto mucho antes».

Las familias españolas sufren la Semana Santa más cara de la historia, tras ocho años de un Gobierno socialista que ha disparado la presión fiscal en 100.000 millones de euros.@anadalbelda: Urge no solo un cambio de políticas, sino un cambio de Gobierno. pic.twitter.com/G9MMnX74mj — Partido Popular (@ppopular) April 4, 2026

El responsable también ha destacado la «imposibilidad» de blindar la economía española frente a shocks del petróleo mientras el Gobierno de Sánchez mantiene el cierre nuclear, y exige la convocatoria de elecciones generales: «Urge no solo un cambio de políticas, sino un cambio de Gobierno».

Por todo ello, las familias españolas van a vivir la Semana Santa más cara de la historia. Esto no se ha conseguido en unos pocos días, sino que es consecuencia de todas las políticas económicas que se han ido aplicando a lo largo de los últimos años en España.