Tellado señala a Page por sostener al «comité criminal» del PSOE: «No es mejor que Sánchez»

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha llamado este martes a «desalojar al Gobierno de los imputados y llevar al poder a personas decentes que se ocupen de los problemas reales de la gente», además de señalar al líder del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por seguir formando parte del que llama «comité criminal» de Pedro Sánchez, a pesar de las críticas al Gobierno central.

En un acto con alcaldes en Talavera de la Reina (Toledo), Tellado ha afirmado que «todo el sanchismo es corrupción», y ha especificado que esto va «desde la SEPI a la Fiscalía General del Estado, pasando por el Ministerio de Transportes, la Guardia Civil o RTVE».

Tellado ha señalado a Emiliano García-Page por sostener al Gobierno de Pedro Sánchez pese a sus críticas. «Si sigue ahí es porque sigue contando con el apoyo de los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha», ha explicado el secretario general del PP, antes de recordar que el sanchismo podría caer «mañana mismo si tan sólo cuatro de esos ocho diputados le retirasen su apoyo a Pedro Sánchez».

Además, el secretario general ha criticado a Page su doble juego y le acusa de compartir listas y órganos con Sánchez pese a marcar distancias en público. «Page sigue formando parte de ese Comité Federal de Sánchez, más conocido como ‘comité criminal’ de Sánchez», apunta. «Sigue compartiendo filas, órganos y programa con el partido de los 126 imputados», ha añadido.

«Page no es mejor que Sánchez», ha sentenciado Miguel Tellado este martes, y ha matizado que el presidente manchego «es más cínico, es más hipócrita, pero en todo lo demás es exactamente igual que Pedro Sánchez».

«Tuya es la responsabilidad, tuya es la culpa; todo lo que ha pasado en España lo apoyas de forma cínica e hipócrita y eres tan responsable como Pedro Sánchez», ha añadido, sobre García-Page.

Críticas a Mercedes González

Miguel Tellado, en su intervención, ha denunciado también la permanencia al frente de la Guardia Civil de Mercedes González, actual directora general e imputada por «prevaricación y obstrucción a la justicia».

“Una investigada por obstruir a la justicia está al frente de los agentes de la ley, y los agentes honrados están investigando a sus superiores jerárquicos, a la cúpula política de la Guardia Civil, por haber tratado de obstaculizar su trabajo», ha argumentado Tellado, que critica el «mundo al revés» de la España gobernada por Sánchez.

Asimismo, Tellado ha reclamado explicaciones al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que expone como «el faro moral del Partido Socialista», sobre el origen de las joyas halladas en una caja fuerte de un despacho del PSOE. «Pidió una semana para dar explicaciones; han pasado tres y sigue mudo», ha recordado.