Almeida en la presentación de los candidatos de Feijóo a las municipales: «Tenemos el mejor equipo y el mejor seleccionador»

El alcalde de Madrid y aspirante a la reelección en las próximas elecciones municipales, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto en valor el conjunto de candidaturas del PP en las capitales de provincia para estos comicios, y el papel de su líder, Alberto Núñez Feijóo. «Tenemos el mejor equipo y el mejor seleccionador político», ha subrayado en la víspera de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina.

El regidor ha tomado la palabra este sábado en el acto celebrado por el PP en Santiago de Compostela (Galicia) para la presentación de los candidatos a las capitales de provincia de toda España. De cara a la cita de mayo de 2027, Almeida ha asegurado que tiene «más ilusión y más ganas» que cuando se presentó por primera vez en el año 2019.

Asimismo, el regidor madrileño ha trasladado a sus compañeros que «lo más importante» de cara a la próxima cita electoral pasa por «recuperar la convivencia» y «reconocer la diversidad, la pluralidad y la complejidad de una nación como España y de una sociedad como la española».

«Y sólo hay una persona en la política -ha proseguido- que es capaz de encarnar todos esos valores, que es capaz de llegar a una amplísima mayoría social, que se transforme en una mayoría política, pero que parta de esa necesidad de buscar acuerdos y convivencia. La noche de las elecciones, pensaremos en todos nuestros vecinos, pero pensaremos en el primer vecino de España, que es Alberto Núñez Feijóo, y le llevaremos al Palacio de la Moncloa, donde por fin le empadronaré», ha expresado.

En este punto, al referirse al padrón municipal, se ha preguntado si el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, condenado esta semana a nueve años de inhabilitación, vive en el Palacio de La Moncloa, en Madrid. De ser así, Almeida ha dicho que como alcalde tiene la «obligación ética y administrativa para empadronarle».

En este contexto y a la hora de desear lo mejor a sus compañeros, el regidor madrileño, aficionado del Atlético de Madrid, el mismo club del que fue emblema Luis Aragonés, ha recordado la célebre frase del fallecido seleccionador español y campeón de Europa: «Lo que tenemos que hacer, no para nuestro beneficio, sino para todos, es ganar, ganar, ganar y después volver a ganar», ha sentenciado.

Madrid, «la locomotora social»

En cuanto a su gestión, Almeida ha defendido que «no hay ciudad con mayor esperanza de vida que Madrid». «Hemos transformado la ciudad de Madrid. Porque somos la locomotora económica de España, pero también somos la locomotora social. No hay ciudad que tenga los servicios sociales que tiene Madrid, que tenga el gasto per cápita que tiene Madrid. Porque nosotros sabemos que progresar es hacerlo entre todos, contando con todos, sin dejar a nadie atrás», ha enfatizado.

En esta línea, ha destacado que su Gobierno ha invertido más de 5.000 millones de euros en espacios públicos, dotaciones, equipaciones y en grandes obras, que «sufren los madrileños, pero que son necesarias para garantizar el mejor futuro de la ciudad», ha añadido.

Además, Almeida ha hecho alusión al tema de la seguridad, «una seña de identidad de Madrid». «La garantía de convivencia es imprescindible para poder hacer cada día una ciudad mejor», ha reivindicado.

Rueda a Feijóo: «No vamos a fallar»

Tras la intervención de Almeida, ha tomado la palabra el presidente del PP de Galicia y de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha valorado la «ambición» de sus siete candidatos a la alcaldía en las grandes ciudades gallegas, instando a ganar en las cinco donde el partido no gobierna, esto es, todas ellas, excepto Lugo y Ferrol,

Junto a ello, Rueda ha recordado que todos ellos son «candidatos de Feijóo», lo que supone una «garantía de muchas cosas». «Lo primero, de exigencia máxima; lo segundo, de rigor y de seriedad, y lo tercero, de saber que nos va a corresponder», ha asegurado. «Alberto [Núñez Feijóo], no te vamos a fallar», ha prometido el presidente gallego al líder nacional de los populares.