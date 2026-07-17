El PP cambia a 11 candidatos de las 20 capitales donde no gobierna y mantiene a los 30 que son alcaldes

El Partido Popular ha anunciado este viernes que en las próximas elecciones municipales de 2027 cambiará a 11 candidatos de las 20 capitales de provincia donde no gobierna, mientras que los 30 que son alcaldes repetirán su candidatura.

El anuncio lo ha realizado el presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Diego Calvo, tras la reunión del órgano celebrada en La Coruña. Durante su intervención, ha destacado el crecimiento experimentado por el partido en las elecciones municipales de 2023, cuando pasó de gobernar nueve capitales de provincia a un total de 30, y ha asegurado que el objetivo de la formación es seguir ampliando esa cifra en la cita electoral prevista para mayo de 2027.

En total, el PP mantendrá la confianza en los regidores que actualmente ocupan las alcaldías de las capitales de provincia bajo su mandato, al tiempo que renovará once candidaturas en aquellas ciudades donde aspira a conquistar el gobierno municipal. Además de los candidatos designados, 21 serán mujeres, reforzando la presencia femenina en las listas de la formación.

Los relevos afectan a las candidaturas de Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense. A estos cambios se suma el caso de Murcia, aunque con una particularidad, ya que la candidata será la actual alcaldesa, Rebeca Pérez, quien asumió el cargo tras el fallecimiento de José Ballesta, cabeza de lista del PP en las elecciones municipales de 2023.

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que su partido «hace los deberes, está preparado y tiene más ganas que nunca» frente a un PSOE al que acusa de estar «enfangado en batallas internas a navajazo limpio en muchos territorios».

«Tenemos el claro objetivo de barrer al Partido Socialista en toda España en las municipales de mayo de 2027», ha continuado.

Tellado ha afirmado que enfrente está «un socialismo desarbolado políticamente y desarticulado judicialmente» y ha citado varias causas judiciales, con especial énfasis en la de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por lo que ha preguntado «a qué espera Sánchez para darle la palabra a los ciudadanos y convocar elecciones».

Candidaturas por provincias y capitales