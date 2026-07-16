El PP sella su compromiso con sus socios globales: «Europa fuerte y unida a Iberoamérica, la mejor respuesta al populismo»

El Partido Popular ha firmado este jueves sus conclusiones conjuntas tras el EPP Libertas Forum que celebraba su primera edición este miércoles y jueves en Madrid. «Una Europa fuerte, comprometida con sus valores y unida a las fuerzas democráticas de Iberoamérica representa la mejor respuesta frente al populismo, el autoritarismo y quienes pretenden socavar el orden internacional liberal», reza el documento suscrito por los populares y sus socios internacionales.

El foro organizado por el PP Europeo (PPE) en Madrid ha reunido a lo largo de esos dos días de trabajo a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular de España; Luís Montenegro, primer ministro de Portugal; Antonio Tajani, vicepresidente del PPE y vicepresidente del Gobierno de Italia; María Corina Machado, líder de la oposición venezolana; Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, o a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otros.

El documento de conclusiones conjuntas, que recoge el espíritu de esta cita, lleva por título: «Por la libertad, la democracia y el Estado de derecho en el mundo atlántico».

El propio documento reafirma el compromiso del PPE y sus socios iberoamericanos con esos valores y sitúa a Europa como el «actor central» clave en la «defensa del orden internacional basado en normas, de la dignidad humana y de la soberanía de los pueblos».

A su vez, el informe final advierte sobre el «avance del autoritarismo, la erosión de los sistemas democráticos, el auge del populismo iliberal y la manipulación masiva de la información representan amenazas sistémicas».

Planteamiento sobre Iberoamérica

El escrito final del grupo de trabajo sitúa a Iberoamérica como «parte fundamental de Occidente» y llama a mantener una «cooperación con las fuerzas democráticas de la región» para «construir un orden internacional libre y justo».

En ese sentido, sitúa al PPE como un grupo político que aboga por «la promoción de los principios democráticos, del Estado de derecho y de quienes defienden la libertad frente al autoritarismo» en la región. Una cooperación que el partido basa en los «valores compartidos, profundos vínculos históricos y culturales».

Más específicamente, el documento final del foro se refiere a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, sobre las que expresa su «seria preocupación» por ser «incompatibles» con los valores mencionados. En su lugar, ponen en valor a la UE «frente a la represión» de esos regímenes y exigen elecciones libres y transparentes en el país que ahora encabeza Delcy Rodríguez, así como «la liberación inmediata e incondicional de todos los presos».

Vínculos más fuertes

Por otro lado, se concluye la necesidad de defender un «fortalecimiento de la cooperación económica» entre Europa e Iberoamérica. Y celebran los acuerdos de la UE con las diferentes zonas comerciales porque «crean oportunidades únicas para las empresas y los ciudadanos a ambos lados del Atlántico».

A la vez, lamentan el incumplimiento del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba, roto por parte del régimen castrista, en la cláusula relativa a los derechos humanos.

Por último, celebran la puesta en marcha de este foro como lugar de «diálogo e intercambio de puntos de vista al servicio de la libertad, la democracia representativa, la economía abierta y el Estado de derecho». Y esperan que sus conclusiones puedan «contribuir al desarrollo de una política exterior eficaz».